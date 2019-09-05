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Zarif, ABD Hazine Bakanlığını gardiyana benzetti

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "OFAC bir hapishane gardiyanından başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini darağacında buluyorsun" "ABD'nin ekonomik terörizmini hafifletmenin tek yolu sonunda kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar vermekten geçiyor"

05 Eylül 2019 Perşembe 12:28
Zarif, ABD Hazine Bakanlığını gardiyana benzetti

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesine yaptırımlar getiren ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ni (OFAC) hapishane gardiyanına benzetti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"OFAC bir hapishane gardiyanından başka bir şey değil. Cezanı ertelemek için başvuruyorsun küstahlık sebebiyle hücreye atılıyorsun. Tekrar talep edince kendini darağacında buluyorsun. ABD'nin ekonomik terörizmini hafifletmenin tek yolu sonunda kendini celladın ilmeğinden kurtarmaya karar vermekten geçiyor."

Washington yönetimi geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten sonra İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran'ın başta enerji olmak üzere otomotiv, havacılık, nakliye, sigorta gibi sektörlerine yaptırım uygulayan ABD yönetimi, Tahran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikası izliyor.

ABD önceki gün balistik füze faaliyetleri nedeniyle İran Uzay Araştırmaları Kurumu'nu ve İran'a ait bir petrol tankerini yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi, dün ise Suriye’ye milyonlarca dolar değerinde petrol tedarik ettiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiği iddia edilen şirket ve şahısları yaptırım listesine almıştı.

Bunun yanı sıra dün İran'a yönelik baskılarını başka bir boyuta taşıyan ABD, İran ekonomisinde başat aktör sayılan Devrim Muhafızları Ordusunun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler verenlere 15 milyon dolar ödül vadetmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:28
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