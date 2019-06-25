Zarfın içinden çıkan maddenin şarbon olmadığı tespit edildi Nevşehir’de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.

Nevşehir’de adliyeye gönderilen zarfın içinden çıkan tozun şarbon olmadığı tespit edildi.

Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi’ne posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden toz çıkmasının ardından adliyeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından teslim alınan zarf Ankara’da Hıfzısıhha kuruluna gönderildi. Hıfzısıhha kurulunda yapılan incelemelerin ardından zarfın içerisinde bulunan tozun şarbon olmadığı tespit edilirken toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Nevşehir Adliyesi’nde görevli 15 personelin Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

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