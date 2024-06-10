  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aşırı sağ yükselişte! İşte ülke ülke Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları

Tüm marketlerde satılıyor! En çok hile yapılan 6 gıda belli oldu, vatandaş ne yapacağını şaşıracak

Köpek seviciler iyice azıttı! Muhtarlık binasına astıkları yazı tepki çekti

Masada neler olacak? Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya çıkarma

Bu nasıl iş gerçekten? Petrol gelirleri yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Dedesi Şeyh Said'in dostu çıktı! Aziz Yıldırım'ın dedesini İstiklal Mahkemeleri şehid etmiş!

Tahminlerinde yanılmayan ekonomistten altın uyarısı! O tarihe kadar aldınız aldınız sonrası sıkıntı

Çocukların dini onlara sorulmalıdır

Hayret ‘Beka sorunu’ dedi! Hangi dağda kurt öldü Özgür Özel?
Dünya Zarar vermek istiyorlar açıklaması... Maduro'dan muhalefete suikast suçlaması! Dünya konuşuyor
Dünya

Zarar vermek istiyorlar açıklaması... Maduro'dan muhalefete suikast suçlaması! Dünya konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-10 18:39:00 - 2024-06-10 18:39:27
Zarar vermek istiyorlar açıklaması... Maduro'dan muhalefete suikast suçlaması! Dünya konuşuyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında muhalefetin kendisine yönelik suikast planları yaptığını belirtti.

Zulia eyaletine bağlı Maracaibo kentinde seçim çalışması yürüten Maduro, muhalefetin kendisine saldırması için suikastçılar kiraladığı iddiasında bulundu.

Destekçileriyle bir araya gelen Maduro, "Bir grup suikastçıları var, aşırı sağcılar... Venezuela'da zaten bir grup suikastçıları var, beni arıyorlar ve bize zarar vermek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Maduro, suikast planlarının arkasındaki isimlerin muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges'in olduğunu öne sürdü.

Güvenlik gerçekçisiyle kampanya etkinliklerinin tarih ve saatlerini paylaşmadıklarını vurgulayan Maduro, "Geldiğim ve ziyaret ettiğim her yer sürpriz olmalı, güvenlik güçleri her zamanki gibi görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Tanrı'nın ellerindeyim. Yeryüzündeki görevlerimi yapmak için hedeflerime doğru yol alıyorum." diye konuştu.

Maduro hükümetine komplo kurmakla suçlanan ve haklarında yakalama kararı bulunan muhalefetin önde gelen liderlerinden Lopez, Ledezma ve Borges, hali hazırda yurt dışında yaşamlarını sürdürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venezuela'da halk, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi için sandık başında olacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23