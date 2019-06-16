Zarar verilen içme suyu hattı tamir edildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verileniçme suyu hattı, belediye ekiplerince tamir edildi.

Karlıova ilçesinin şebeke suyunun geldiği boru hattına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Tüm ilçenin su ihtiyacının karşılandığı şebekeden dolayı, Turgut Özal ve Kanitaht mahallelerinde tamamen su kesintisi yaşandı. Karlıova Belediyesi’nin 2 gün süren çalışmalarının ardından zarar gören şebeke hattını, tamir edilerek ilçeye tekrar su verildi.

Su şebeke hattının tamir edildiğini ve ilçeye su verildiğini belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “Su şebekemize bilinçli olarak zarar verilmiştir. İlçemizde bir kaç gündür yaşanan su sorununun ana kaynağı tespit edilmiş olup gerekli onarım çalışmaları ve güçlendirmeler yapılmıştır. Bu su hepimizin. Lütfen hep birlikte daha duyarlı olalım” dedi.