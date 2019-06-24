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Zarar gören tarihi taş köprü onarılmayı bekliyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılmayı bekliyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Zarar gören tarihi taş köprü onarılmayı bekliyor

Rize’nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılmayı bekliyor.


Yaklaşık 7 ay önce Çayeli ilçe merkezinden Kaptanpaşa Köyü arasında yapılan yol genişleme ve istinat duvarı çalışmaları sırasında 300 yıllık tarihi Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü’nün bir ayağı zarar görmüştü.


14 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bulunan kemer taş köprünün onarılması için, projenin 7 aylık sürecin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları’na sunulduğu ifade edildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kaptanpaşa Köyü Muhtarı Turgut Karaloğlu, tarihi köprünün geçmişten bugüne korunduğu gibi bugünden yarına da korunmasını amaçladıklarını ifade etti. Karaloğlu "Bu köprü yaklaşık 300 yıllık tarihi dede köprüsüdür. Yol yapım sırasında köprünün ayağı görüldüğü gibi zarar gördü. Biz yolun yapılmasına karşı değiliz ancak zarar gören köprünün ayağının aslına uygun bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Yeşiltepe ve Kaptanpaşa Köyü Muhtarlığı olarak girişimlerde bulunduk. Karayolları yetkilileri tarafından aldığımız bilgilere göre projenin Kültür Varlıkları’na sunulduğu ifade edildi. Dedelerimizden günümüze kadar gelen bu tarihi köprünün bizler tarafından da torunlarımıza kadar gitmesini sağlamayı planlıyoruz. Olaya Çayeli Kaymakamımız Sayın Mehmet Öztürk’te değinerek takipçisi olmuştur. Umudumuz köprünün aslına uygun olarak yapılmasıdır" dedi.


Vatandaşlar, onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı.



Yeşiltepe Köprüsü


Çayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi’ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
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