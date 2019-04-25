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Zara’da Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlandı

Sivas Kongresi’nin 100.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:12
Zara’da Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlandı

Sivas Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla Zara Kaymakamı Mehmet Sayın tarafından halk yürüyüşü düzenlendi.


Sivas Kongresi’nin 100. yılı çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Sivas’ın Zara ilçesinde Sivas Kongresi’nin 100. yılı dolayısı ile halk yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Halk yürüyüşü Zara Şehitliğinden başlayıp Reşit Paşa Caddesinden eski hükümet konağı önünde son buldu. Eski hükümet meydanında devam eden programda, açıklama yapan Kaymakam Sayın, “Birinci Dünya Savaşından sonra tüm dünyanın gözünü diktiği bu coğrafya bağımsızlık meşalesinin yakıldığı önemli noktalardan birisidir. Sivas’ın 100. yılını hep birlikte kutluyoruz, etkinliklerle anıyoruz“ dedi. Konuşmaların ardında program halk oyunları ve folklor gösterisi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:12
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