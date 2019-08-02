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Zap ve Metina'ya hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

02 Ağustos 2019 Cuma 08:42
Zap ve Metina'ya hava harekatı

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:42
  1. metina
  2. PKK
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