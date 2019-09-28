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ATM kartı kopyalayanlar 'hayırsever hırsız'la yakalandı

Başkent'te ATM'lere aparat takarak kart kopyalayan kişi ya da kişilere yönelik düzenlenen 'hayırsever hırsız' operasyonuyla 5 zanlı gözaltına alındı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:14
ATM kartı kopyalayanlar 'hayırsever hırsız'la yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "hayırsever hırsız" operasyonunda ATM'lere aparat yerleştirip bin 700 kişinin hesabından toplamda bir milyon lira çeken 5 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bazı kişi ya da kişilerce ATM'lere takılan aparatlarla bin 700 vatandaşın kartlarının kopyalandığını ve hesaplardan son iki ayda bir milyon lira çekildiğini tespit etti.

ATM'ye düzenek yerleştirme anı güvenlik kamerasında

Aparat yerleştirilen 17 ATM'nin bulunduğu bölgelerde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kart kopyalama aparatı yerleştiren 5 zanlının kimliklerini, ATM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden belirledi.

Ayrıca zanlıların ATM'ye gelerek para çekmek isteyen yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşarak kartlarını kopyaladıkları da tespit edildi.

Kopyalama aparatları ve kartlar ele geçirildi

Bunun üzerine "hayırsever hırsız" operasyonu düzenleyen ekipler, S.T, B.İ, E.I, B.S.B. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada kart kopyalama aparatları ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 08:14
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  2. hayırsever hırsız
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  4. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. Siber Suçlarla Mücadele
  6. fiziki takip
  7. güvenlik kamerası

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  • ademoğluademoğlu9 dk önce
    Operasyonun adı Hayırsever Hırsız operasyonuylen neden manipüle edip haberi izletmek için başlıkla aldatıyorsunuz..Anladık ne kadar reklam okadar para lakin hani aldatan bizden değildi..peki ya bu şekilde mi reklam parası kazanıyorsunuz o para şüpheli değil mi...Yapmayın rica ediyorum...güven zedeliyor okuyucunuzun aklını hatife alan işler yapıyorsunuz

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