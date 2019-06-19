0553 313 94 23

Zanlıdan gazeteciye tehdit

Gaziantep’te husumetlisine ateş edip sokakta oyun oynayan bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti, bir de durumu polise şikayet etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
Zanlıdan gazeteciye tehdit

Gaziantep’te husumetlisine ateş edip sokakta oyun oynayan bir çocuğu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti, bir de durumu polise şikayet etti.


Kayaönü Mahallesi’nde 14 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda, İsmail A., elindeki tüfekli husumetli olduğu ailenin çocuğuna ateş ederken, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali D.’yi vurarak yaralamıştı. Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın faili ise kaçarak kayıplara karıştı.


Olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali D.’nin ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşadı. Aile, çocuklarını vurup kaçan zanlının bir an önce bulunmasını istemişti.


Olayın haber yapılmasının ardından polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak, olayın zanlısı İsmail A.’nın saklandığı adrese ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, düzenlediği operasyonla Ali A.’yı saklandığı Hoşgör Mahallesindeki bir evde gözaltına aldı.


Sorgusu için Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



"Bir saat sonra gelirim"


Hastaneye götürülen zanlı Ali A., hastaneye girerken gazetecilerin sorusu üzerine çocuğu bilerek vurmadığını söylerken, "Bilerek kim ateş eder ya. Allah aşkına" diye konuştu. Zanlı hastane çıkışında ise kendisini görüntüleyen gazetecilere hitaben, "Çek şu kamerayı ya. Bir saat sonra gelirim. Sen bekle beni. Sen yine o zaman çek beni" diyerek tehditler savurdu.



Polise şikayet etti


Zanlı, bu kez ise görüntü almaya devam eden gazetecileri polise şikayet etti. Zanlı İsmail A., polise hitaben, "Abi şuna bak ya. ’Sağa sola niye ateş ediyorsun’ diyor" diyerek,gazetecilerin görüntü almasını engellenmesi talebinde bulundu.


Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından polis aracına bindirilen zanlı, adli makamlara götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü! İşte Ekrem İmamoğlu'nun VIP görüntüleri
    1. CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü!..
    2. KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi..
    3. Yeni Ford Transit ve Custom modelleri..
    4. Sinop’ta 10 kilogram ağırlığında..
    5. 4 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Başkan Kayda’dan Kaymakam Sağlam’a..
    7. Satınalma gücü paritesi
    8. (Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı..
    9. Araklı'daki sel (1)
    10. Yaz sezonuna özel elbiseler
    11. Manisa’da FETÖ operasyonu
    12. Düzce'deki sağanak
    13. “Bu Sülün Osman, CHP’yi de batırır..
    14. "ABD barışa karşılık toprak prensibini..
    15. Trabzon’da şüpheli ölüm
    16. Gerilim tırmandı! Petrol şirketine..
    17. Yunusemre Belediyesi ihtiyaç..
    18. Terörden aranıyorlardı! Yakayı ele..
    19. Prens William’ın konvoyundan bir araç..
    20. Sendika özgürlüğüne müdahaleler son..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz