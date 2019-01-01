Zamlara kim dur diyecek? Hesaplar karıştı aidatta pusula şaştı

“Kimse maliyet artışlarını bahane ederek aidatlara fahiş oranda zam yapamaz” diyen 25 yıllık tecrübeli yönetici İlhan Aydın Kartal, yapılabilecek en yüksek zam oranının enflasyonun bir miktar üzeri olabileceğini söyledi. Kartal, ‘Fahiş zamlar, çoğunlukla bütçe planlaması yapamayan yanlış yönetimlerin açıklarını kapatmak için uygulanıyor’ iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim’de uzun yıllar genel müdürlük yaptıktan sonra M PLUS Toplu Konut Yönetim Şirketini kuran İlhan Kartal, son günlerin tartışma konusu olan yüksek aidatlar konusunda Yeni Akit’e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Bu hesap bilmezliktir

Maliyetleri artıran gelişmeleri sıralayan Kartal, “Elektriğin bundan 6 ay öncesine kadar her işletme bütçesinde ortalama yüzde 10-12’lik karşılığı vardı. Ancak sonbahardaki zamlarla birlikte bu oran yüzde 20’lere kadar çıktı. (En az 5-6 puanlık artış) Güvenlik, temizlik, teknik işler ve idari işler kalemlerinde de maaş zamları oldu. Özellikle temizlik işlerinde asgari ücrete gelen yüzde 26’lık zam işverenlerin gözünde bir yük olarak görüldü. Bununla elektrik maliyetini topladığımızda maliyet oranı yüzde 30’u buluyor. Bunlara karşılık hiçbir yönetici çıkıp da; ‘Bizim sitede jeneratör bakım bedelleri yüzde 100 arttı’ diyemez. Yine aynı şekilde ‘yakıt bedelimiz yüzde 100 arttı’ diyemez. Bu kalemde artış yaşansa bile genel bütçenin içindeki payı yüzde 3-5’tir. Asansör bakım bedellerinin payı ise yüzde 2’dir. Bu gerçekler ışığında şu sonuca varılabilir: Asgari ücret artışı yüzde 26, enflasyon yüzde 21 ise en ideal zam oranı yüzde 25’tir. Geçmişten gelen yükleri dikkate aldığımızda en fazla yüzde 30 zam yapılmış olabilir. Yüzde 31 bile olamaz. Bunun ötesi hesap bilmezlikten başka bir şey değildir” dedi.

Fahiş zam herkese zarar

Yüzde 40-50 zamlı aidatı kimsenin ödeyemeyeceği görüşünü savunan Kartal, “Böyle fahiş bir zam, site sakinleri için yük, yönetim içinse tahsil edemeyeceği bir faturaya dönüşecektir” dedi ve şu uyarıda bulundu: “İlave personel ve diğer fuzuli harcamalarla yıllık bütçe gerçekleştirme hedefindeki aşırı sapmalar, beraberinde site yönetimlerini zora sokar. Tahsilatların zayıf olması beraberinde yönetimin sorumluluğunda olan faturaları ödeyememe sorununu beraberinde getiriyor. Bu da ceza maliyetini doğuruyor. Yedek akçe ile bunu kapatmaya çalışıp sonuç alamayanlar yönetimlere, site sakinlerinin güvenini kaybetmeleri halinde de seçimlerde en büyük ceza kesilmiş oluyor.”

Sakinler İnceleme yapsın

Her malikin site yönetimleri tarafından yapılan harcamaların neler olduğuna dair bilgi sahibi olma hakkının baki olduğunu söyleyen Kartal, “Yapılan zamları yüksek bulan sakinler, harcamaların o dönemde yapılıp yapılmadığına bakabilirler. Eğer zam yapmanın bir gayesi geçmiş cari dönemdeki bir açığın kapatılmasına dönük ise yönetimler bunun izahını yapabilmeli. Biz, şirket olarak mali tablolarımızı yönettiğimiz sitelerin web sayfalarında şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Bunu her yönetim yapabilmelidir. Seçilmiş denetim kurulları da hazırlayacakları raporlarda kat maliklerinin menfaatine göre hareket etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Böyle bir yanlışa düşülmesin

Bazı projelerde müteahhitlerden kaynaklanan eksikliklerin işletme bütçesinden karşılanması konusunda uygulamaların olduğuna dikkat çeken Kartal, ‘’Sakinler böyle durumlarda hukuki mercilere başvurabilir. Eğer bizler gibi profesyonel yönetim şirketleri müteahhitlerden kaynaklanan eksiklikleri işletme bütçesinden karşılamaya kalkarsa hem suç işlerler hem de aidatlara değil yüzde 40-50, yüzde 100 zam yapılsa alınacak bedeller yanlışlıkları düzeltmeye yetmeyebilir’ tespitinde bulundu.

Her şeyin başı yönetim planıdır

Her projede mutlaka bir yönetim planının olduğunu söyleyen İlhan Kartal, “İnşaat firmaları, projelerinin anahtar teslimi sonrası nasıl yaşatılacağına A’dan Z’ye yönetim planında yer verir. Birçoğu birbirine benzese de, site yönetim kurulları alacakları kararlarda ve atacakları her adımda yönetim planını dikkate almak zorundadır. Bu nedenle sakinlerin ev sahibi olurken imzaladıkları sayfalarca belgeler arasında yer alan yönetim planını dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Aidatlar bile yönetim planına göre oluşturulan yönetim kurulu kararı ile belirleniyor. Sakinlerin yönetime dahil olması sadece bu nedenle de olsa önem arzediyor” uyarısında bulundu.

İşin püf noktası

“Bütçede herhangi bir açık söz konusu ise bunun da idare edilmesinin yöntemleri vardır” diyen Kartal, “Devraldığımız büyük bir sitede 5.5 milyon liralık açık vardı. İlk yıl boyunca hiçbir sakini icraya vermeden süreci yönetmeye çalıştık. Finansal kriz yönetimini dikkatlice yürüttük. Örneğin, bütçeden büyük pay alan temizlik ve güvenlik hizmetlerinde 60 gün vadeli çek verdik. Hizmet kalitemizi ve sakinlerin memnuniyet derecesini artırmamız aidatların ve eski borçların daha seri tahsiline vesile oldu” dedi.

Yöneticilik için standart getirilsin

Müteahhitliğin tanımının kanunla düzenlendiği bugünlerde toplu konut site yönetimini konu alan düzenlemelere de ihtiyaç olunduğunu söyleyen İlhan Kartal, “Yöneticiliğin de tanımı ve vasıfları konusunda düzenlemeye ihtiyaç var. Sadece kat malikliği yeterli olmamalı. Bugün 1 milyar lira değerindeki bir projenin yönetim kurulu başkanının, sabıkasız, bu alanda belli bir tecrübe sahibi ve eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa patronlar referansları olarak gördükleri projelerinin yanlış yönetimler yüzünden ziyan olduğunu görüp üzülebilirler” diye konuştu.

Yönetimlerin harcama yaptığı başlıca kalemler

-Personel giderleri (Temizlik, güvenlik, teknik, idari, hukuk) -Yüzde 70

-Sosyal tesis giderleri

-Hizmet alımları (Peyzaj, bakım, onarım vs)

-Temel giderler (Elektrik, su, doğalgaz vs)

-Kıdem, ihbar, izinler

-Yönetim firması hizmet bedeli (Her sitede yer almayabiliyor)

Ayazma sakinleri de isyan etti

Geçtiğimiz ay konutlarını teslim alan Emlak Konut Ayazma Sitesi sakinleri, sitede oluşturulan yönetimin hizmetlerinden memnun olmadıklarını Emlak Konut GYO yönetimine iletti. Aidat bedellerinin hemen tahsil edilmeye başlanmasına tepki gösteren sakinler, temel eksiklerin giderilmesini ve Emlak Yönetim AŞ’den yüksek bedelli aidatların makul seviyeye çekilmesini istedi. Ayazma sitesinde; 95 metrekarelik 2+1 tipi konutlar için 320 lira aidat belirlenirken, bu bedel 3+1 tipi dairelerde 420 lira, 4+1 tipi dairelerde ise 450 liraya kadar çıkıyor.

Ofiste tablo daha vahim

Ofis kiralarının düşmesine karşın aylık aidat ödemelerinde yaşanan artışlar kiralamaların geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7.78 azalmasına yol açtı.

Kiracılar kaçıyor

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield’in verilerine göre; A+ ofis projelerinin yoğun olduğu bölgelerde ofis kiraları önemli oranlarda düşüş göstererek cazibe sunmasına karşın ofis binalarındaki aylık aidatlarda görülen ciddi artışlar ofis kiralamak isteyen kişi ve şirketlerin kiralamadan vazgeçmesine yol açıyor. 2018’in aralık ayında Maslak’ta metrekare başına ofis kiraları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32.1 düşüşle 19 dolara, Levent’te yüzde 8.6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe’de yüzde 9.1 düşüşle 20 dolara, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise yüzde 4’lük düşüşle 24 dolara geriledi.

Aidatlar katlandı

Buna karşın bu ofislerin bulundukları binalarda aylık aidat ücretleri ise metrekare bazında geçen yıl 6 lira seviyelerindeyken bu sene bazı ofislerde 15 lira seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Sektör yetkilileri geçen yıl ortalama 500 lira seviyelerinde olan ofis aidatlarının bu sene 900 lira seviyelerine geldiğini dile getiriyor.

Önce inceleyin sonra hakkınızı arayın

Son verilere göre; İstanbul’da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik dairelerin aidatı 362 lira olurken, bazı yerlerde bu tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor. Perakende sektöründe olduğu gibi artan kuru bahane eden site yönetimlerinin büyük bir kısmı yılbaşı vesilesiyle aldıkları yönetim kurulu kararını uygulamaya koymuş durumda.

En fazla yüzde 16

Hukukçular, alınan hizmetlerin üstüne yeni hiçbir hizmetin eklenmemesine karşın fiyatların enflasyonun çok üzerinde artmasının iyi niyetten uzak olduğuna vurgu yaparak, zammın gerekçesini gerçekçi bulmayan kat maliklerini hak aramaya davet ediyor.

Kira artışlarının bu yıl yüzde 16 ile sınırlandırıldığını hatırlatan hukukçular, “Aidatlarda da bir önceki yılın hizmet kalemine yeni bir hizmet kalemi eklenmiyorsa artış oranına sınırlama yerinde olur. Kirada devlet bunu yaptı. Benzer uygulama aidatlarda da olursa vatandaş aidat artışında sürprizlerle karşılaşmaz” tespitinde bulundu.

Fırsatçılara meydan vermeyin

Uzmanlar, her yıl ocak ayında yapılması gereken Kat Malikleri Toplantılarına katılımın önemli olduğuna dikkat çekerek site sakinlerine şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Bina ve bağımsız bölümlerde eksik veya hatalı kısımlardan müteahhitlerin asgari beş yıl garanti ve sorumluluğu olmasına rağmen, bu eksiklikler kat maliklerinden toplanan paralarla giderilmekte. Buna dur demek için yılda bir kez yapılan kat malikleri genel kuruluna katılmak, hatta imkân varsa yönetimde görev almak gerekiyor.”

İstanbul’da ortalama daire aidatı (100 M2-Aylık/TL)

Şişli: 962

Beşiktaş: 921

Kağıthane: 527

Üsküdar: 499

Sarıyer: 471

Eyüpsultan: 450

Bakırköy: 445

Kadıköy: 432

Ataşehir: 429

Beykoz: 410

Güngören: 277

Gaziosmanpaşa: 266

Sultanbeyli: 259

Avcılar:254

Esenler: 229

Esenyurt: 223

Arnavutköy: 214

Büyükçekmece: 205

Beylikdüzü: 194

Silivri: 131

Aidat bedelleri makul olan 8 proje ( 1+1-2+1 tipi daire/TL)

Ağaoğlu My W. Europe: 237

Batışehir: 279

Park Mavera: 482

Babacan Palas: 240

Eston Şehir: 442

Essenora: 284

Vaditepe: 310

Dumankaya M. Vadi: 230