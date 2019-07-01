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Zambiya Büyükelçisinden KAYSO’ya Ziyaret

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
Zambiya Büyükelçisinden KAYSO’ya Ziyaret

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Joseph Chilengi ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimici’yi makamında ziyaret etti.


Zambiya heyetini Kayseri Sanayi Odası’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin Türkiye’nin sanayileşmiş ilk 10 kentinden bir tanesi olduğunu belirterek, Kayseri Sanayi Odası’nın ise bin 700 civarında üyesi ile 12 sanayi odası arasında oldukça etkin bir kurum olduğunu söyledi. Kayseri olarak ihracatta Türkiye sıralamasında 10. sırada olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “2018 yılında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracatımız var. Mobilya, elektrikli ev aletleri ve tekstil İhracatta ilk üç sıradaki sektörlerimiz. 2018 yılında üç firmamız Zambiya’ya ihracat yapmış. Tabi bu rakam oldukça düşük ama inşallah bu ziyaretiniz bir fırsat olur. Zambiya ile Kayseri arasındaki ticareti daha fazla geliştiririz. Bu konuda Oda olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Joseph Chilengi ise, kabullerinde dolayı Başkan Büyüksimitci’ye teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirterek, kendilerinin de bu ilişkileri daha da geliştirmek adına Kayseri’ye ziyarete geldiklerini söyledi.


Zambiya’nın yatırıma aç bir ülke olduğunu belirten Büyükelçi Chilengi, Kayserili işadamlarını ülkesine davet ederken, onların tecrübelerinden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
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