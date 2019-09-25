Dikkat çeken zamanlama! Yunan basınından Türk ve Müslüman düşmanlığı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısıyla gündeme gelen "Türk yiyici" anlamındaki "Turkofagos", bu kez Yunan basınında hortladı. Yunan isyancı Nikitas Stamatelopoulos'un "Turkofagos" lakabını öne çıkararak öven Yunan basını, "1821 yılının kahramanı" diye yazdı.

Ta Nea gazetesi, "1821 devriminin kahramanı Turkofagos" başlıklı haberiyle, Yunan isyancı Nikitas Stamatelopoulos'u öven bir habere imza attı.

Dikkat çeken zamanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği ikili görüşme gününde böyle bir haberin manşetleri süslemesi dikkat çekti.

Türk ve Müslüman düşmanlığı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 13 Mart 2019'da düzenlenen terör saldırılarında, ibadet halindeki 50 Müslüman hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı düzenleyen terörist, yayımladığı sözde bildiride Türk ve Müslüman nefretini dile getirmiş ve kullandığı silahların üzerine bu nefreti ortaya döken birtakım anahtar kelimeler ile tarihler yazmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda bu silahlardan birinin üzerinde, Yunanca "Türk yiyici" anlamına gelen "Turkofagos" ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştı.

Ege’deki Bayraktar İHA’lar Atina’yı kara kara düşündürüyor

Bugünkü sayfasında Türkiye gündemine geniş yer ayıran Ta Nea gazetesi, araştırmacı gazetecilik yapan The Intercept haber sitesinin 14 Mayıs 2019 tarihli "İkinci Drone Çağı" haberini de yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yer verilen haberde, Selçuk Bayraktar'ın "Türk İHA endüstrisinin ağa babası" olduğu yazıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine İHA'ların eşlik etmesiyle ilgili olarak şunlar kaydedildi: "İnsansız hava aracı endüstrisi, Atina için risk oluşturan büyük problemin yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Türkiye, savunma sanayisindeki atılımıyla ülkenin ihracat ağını da son yıllarda epey geliştirdi. Geçen yıl savunma sanayi ihracatını yüzde 17 artıran Türkiye, bu yıl bunu yüzde 20'ye taşıyacak gibi görünüyor."