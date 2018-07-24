Ahmet Hakan: Toplumda karşılığı yokmuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Meral Akşener'in aldığı istifa kararına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İyi Parti'nin kurulduğu dönemde Meral Akşener'den fazlasıyla ümitlenen Ahmet Hakan'ın düşünceleri tamamen değişti.

"TOPLUMDA KARŞILIĞI YOKMUŞ..."

Partinin kurulduğu günlerde "Asena Meral'in topuk sesleri" başlıklı yazısında Meral Akşener'i öven Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kendi adı üzerine bina edilen İYİ Parti’nin bile gerisinde kalınca... Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!" ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL BAŞKAN ÜMİT ÖZDAĞ

Meral Akşener'in genel başkanlık görevine dönmemesi gerektiğini işaret eden Ahmet Hakan, İyi Parti liderliği için Ümit Özdağ'ı işaret etti.