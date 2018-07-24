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Ahmet Hakan: Toplumda karşılığı yokmuş

Yazılarına "Asena Meral'in topuk sesleri" diye başlıklar atan Ahmet Hakan, bugün "Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!" diye yazdı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:04
Ahmet Hakan: Toplumda karşılığı yokmuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Meral Akşener'in aldığı istifa kararına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İyi Parti'nin kurulduğu dönemde Meral Akşener'den fazlasıyla ümitlenen Ahmet Hakan'ın düşünceleri tamamen değişti.

"TOPLUMDA KARŞILIĞI YOKMUŞ..."

Partinin kurulduğu günlerde "Asena Meral'in topuk sesleri" başlıklı yazısında Meral Akşener'i öven Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kendi adı üzerine bina edilen İYİ Parti’nin bile gerisinde kalınca... Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!" ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL BAŞKAN ÜMİT ÖZDAĞ

Meral Akşener'in genel başkanlık görevine dönmemesi gerektiğini işaret eden Ahmet Hakan, İyi Parti liderliği için Ümit Özdağ'ı işaret etti.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:04
  1. ahmet hakan
  2. meral akşener
  3. hürriyet gazetesi
  4. ümit özdağ

YORUM YAZ

  • yalnızkurtyalnızkurt32 dk önce
    doğru yazmış...karşılığı yok.....
  • AHMETAHMET34 dk önce
    Büyük Yazar A. Hakan , Akşenerin toplumda karşılığı olmadığını senden başka herkes biliyordu. Boşuna parlattın. İyi Parti dağılacaaaakkkk.
  • KAMİLKAMİL37 dk önce
    FIRDÖNDÜ DERLERDİ ESKİLER BÖYLE TİPLEMELERE....
  • drsndrsn27 dk önce
    bu adam zaten tam bi..... ne bunun gazete ağası bu dılloya fuzuli para veriyordalaksız dan en olur
  • Y.Bekir SARAÇY.Bekir SARAÇ23 dk önce
    Bu dönmeyi haber yapmayın.
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