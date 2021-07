'Zamanenin haşhaşi başı hain Lanetullah: FETO (F. Gülen) ve bazı ihanetleri'

Yüz milyonlarca Müslümanı aldatmış, 50-60 yıl boyunca İslam dininin içini boşaltmış, dejenere etmiş, İslam dünyası ve özellikle Türkiye’nin enerjisini boşa harcamış, pek çok sabotaj ve cinayetler işletmiştir Fetullah Gülen denilen Esfeli Safilindeki mahlûk FETO. Yeterli bilgiye sahip olunmayınca maalesef tarih tekerrür etmektedir. 800-900 yıl önce Büyük Selçuklu İslam Devleti yaşarken bu İslam Devleti’nin içinde yaşayan ve kendilerini Müslüman sanan Haşhaşiler (Bâtıniler) güruhu ve elebaşı Hasan SABBAH, İslam Devletini –Devleti Ebed Müddet’i münafıklıkla suçlarken asıl münafıkların kendileri olduklarının ve devletimize ve milletimize ihanet ettiklerinin farkında değillerdi. Düşmanla Bizans’la-Hristiyanlarla işbirliği yaparak Müslümanlara ve Müslümanların devletine envaı çeşit zararlar veriyorlardı. Yüzyıllar sonra Türk-İslam Devleti Selçuklu ve Osmanlı Devletleri’nden sonraki devletimiz içinde de yine o zamanki gibi Hasan Sabbah münafık başının özdeşi olan FETO diye birisi türedi. Bu, işbirliği yaptığı gâvur güruhu (ABD, CIA, AB, NATO, FETÖ, FETO) ile birlikte ABD’nin kucağına oturmuş vaziyette FETÖ terör örgütü elemanlarını ve Türkiye’nin silah ve mühimmatlarını, haramşor olarak yetiştirdiği hain uşak askerlerini kullanarak Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milli irademize, millet ve devletimize kalleşçe korkunç bir gece yarısı darbesini yani 15-16 Temmuz 2016 darbe ve işgal harekâtını yaptı. Yüce Allah bizi korudu, şayet başarılı olsaydı Türkiye, Suriye’den de beter bir iç savaşa sokulmuş olacak, yüz binlerce insanımız katliama uğrayacak ve gâvurlar da amaçlarına ulaşmış olacaktı. Hamdolsun münafık ve kefere takımının istekleri değil, onların üstünde Allah’ın hesabı oldu. Allah’ın izni ve yardımı ile milletimiz meydanlara indi, bir gecede binlerce destan yazdı, şehit ve gazi oldu, müthiş fedakâr - cefakâr ve silahsız cengâverce mücadele ve mücahade ederek iç ve dış düşmanlarımıza meydanı bırakmadı. Allah mücadele ve mücahade erlerinden razı olsun. O gece 252 şehidimiz, 2192 gazimiz olmuş ve olay VAKAİ HAYRİYE’ye dönüşmüştür. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de sabrı cemil ve sağlıklı mutlu hayırlı uzun ömürler diliyoruz 15 Temmuz’un 5. Yıldönümü vesilesiyle. Liderimiz cesur, kahraman, başarılı Cumhurbaşkanımız R.T. ERDOĞAN’ı da yüce Rabbimiz daima güçlü- kudretli kılsın ve başımızdan eksik etmesin.



Böylesi korkunç bir darbe teşebbüsü ile gerçek yüzü ortaya çıkan FETO ve terör örgütü FETÖ’nün Türkiye’ye yaptığı ihanetleri anlatmakla bitiremeyiz. Ülke, devlet ve milletimizin FETO yüzünden yaşadığı zulümler, vahşetler, İslami dejenerasyonlar, açıkça düşmanlarımıza çalıştığı ortaya çıkmış olmasına rağmen halen ona tapınan, itlik yapan aptal veya hainlerin olduğunu üzülerek görmekteyiz. Özellikle 15 Temmuz Darbesi ile gerçek yüzü tam anlaşılan FETO’ya halen uşaklık edenlerin de başta FETO’nun da yakasında şehitlerimizin, onların yakınları ve yetimlerinin, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın, tüm mazlumların ve milletimizin eli olacak, ilenç ve lanetleri olacaktır. Bütün bu gerçekler ortaya çıktığı halde bu sapık-akıl ve ruh hastası zamanenin H. Sabbah’ına bağlılık gösterenler her iki dünyada cehennemi yaşamalı ve yaşayacaklardır. Onlara tavsiyem geçmişte FETO’ya çok hizmet etmiş olup yıllar sonra onun gerçek yüzünü keşfederek o hain başına sırtını dönüp doğru yolu bulan Sayın Nurettin VEREN ve Sayın Hüseyin GÜLERCE’yi takip ederek onları dinlemeleridir. Çünkü onlar darbeden önce Bâtıni Başı FETO’nun tehlikeli bir mahlûk olduğunu anlamışlardır.



H. GÜLERCE kardeşimiz 7 yıldan beri aynen bizler gibi milli, yerli, vatan ve din perver insanlarımız gibi düşünmekte, FETO karşıtı olarak sağlıklı ve dürüst bir şekilde düşünüp hareket etmektedir. Görüş, düşünce ve yorumlarını da BEYAZ TV’nin ORTAK AKIL programında toplumla paylaşmaktadır.



İşte halen Fetöcülük yapan kişilere, bu zatı örnek almalarını öneriyorum. Bu ve benzeri isimleri, örgüte mesafe koyanları önder görüp takip etmelerini, böylece sapık FETÖ örgütünden ve yolundan çıkarak doğru yola gitmelerini FETO’nun partisi olan İYİ Partiye de rey vermemelerini önemle tavsiye ederim.



Yoksa da vatanımıza, dinimize, devlet ve milletimize ihanet ettikleri için Haşhaşi olarak ölüp cehennemi boylarlar!.. HDP’ye rey ve destek veren Kürtlerin de parti maskeli o terör örgütünden vazgeçip ülke ve milletimize hizmet eden lider ve partiye rey ve destek vermelerini, önder olarak da hak yolda olan ferasetli- bilgili- karakterli- şuurlu Kürt kardeşlerimizden Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı SAYAN’ı ve eski Diyarbakır ve İstanbul milletvekilimiz Mehmet METİNER’i görmelerini, takip edip sözlerini dinlemelerini hassasiyetle telkin ve tavsiye ederim.



F. GÜLEN ve FETÖ’nün binlerce zulüm sabotaj ve cinayetlerinden sadece birkaç örneği burada hatırlatalım: On binlerce öğrenciye devlet kurumlarının giriş sınavlarının veya üniversite giriş sınavı sorularının, Fetöcülere önceden verilmesi gibi her türlü hak-hukuk ve kul haklarını hiçe sayarak sınavlarını kazandıran, on binlerce vatan evladının haklarını gasp ederek orduya, emniyete, yargıya, milli eğitime, YÖK’e, üniversitelere vs. çeşitli devlet kurumlarına FETO’nun haramşor –hain elemanlarını ve teröristlerini sinsi ve haksız olarak yerleştirerek devletin en ince kılcallarına kadar nüfuz etmişlerdir. Sonunda 40 yıl boyunca buralarda haksız- haramşor olarak yetiştirilen –yerleştirilen sinsi (kripto) FETÖ’cü sahte general ve pilotları- askerleri ile o meşum darbeyi gerçekleştirmesi…

Özel okulları ve özel televizyonları yoluyla halkı ajite ederek kandırıp kullanması ve sömürmesi… Köylüsünden kentlisine, işçisinden memuruna, tüccarından akademisyenine, askerinden polisine her kesime sinsice sızmayı başardı. Çünkü adı o zamanlar Cemaat idi. Siyasete de sızdı Çeşitli partilere FETÖ’cü vekillerini soktu ve hatta CHP’nin genel başkanını kaset tezgâhı ile değiştirdi ve yanında da CHP genel başkanının 6 danışmanının FETÖ’cü olduğu tespit edildi. Yani muhalefeti de FETO dizayn etti. Dizayn edemediği ve istediği yola sokamadığı dik duran lider ERDOĞAN olduğu için onunla fena uğraştı ve sonunda darbe yaptı, yine başarılı olamadı. Şimdi halen tüm gücü ve elemanları ile diğer düşmanlarımızla beraber saldırılarına devam etmektedir.



Türkiye için çok önemli stratejik ve ekonomik önemi olan ve Türkiye’de maden olarak çok bulunan TORYUM elementi ve madeni konusunda araştırmalar yapan ve beyanatlarda bulunan Sayın Prof. Dr. merhum şehidimiz ENGİN ARIK ve 5-6 asistanının da bulunduğu İstanbul-Isparta seferini yapan uçağın sabotajla düşürülmesi.



Prof. ARIK demiştir ki: Bir çuval kömür bir evi ısıtır, bir çuval TORYUM Türkiye’yi ısıtır. Bu nükleer enerji konusunda çok önemli bir maden olan Toryum’dan Türkiye’de 900 milyon ton mevcuttur. Yine nükleer element olan Uranyum’un % 20’si enerjiye, % 80 atık maddelere dönüşür. Hâlbuki Toryum’un % 80 enerjiye, % 20’si atık maddeye dönüşür. Hindistan’da 330 ton, Bulgaristan’da 60 ton vardır.



İşte böyle önemli bir maden konusunda bazı beyanlarda bulunan Sayın BBP o zamanki genel başkanı dava adamı kardeşimiz Muhsin YAZICIOĞLU da FETÖ kumpası ile bir helikopter kazasında şehit edilmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter faciası sonrasında FETO şöyle demiştir: “aldanmayacaksın, aldatmayacaksın! Aldatırsan bir Perşembe akşamı ölürsün, bir Cuma akşamı cesedin bulunur”.



Orgeneral Eşref BİTLİS Paşa’nın uçak kazası süsü verilerek sabotajla şehit edilmesi. Çünkü bölücülük ve Kürtçülüğe karşı Kürt kökenli milli-yerli bir general idi.



Rusya ile Türkiye’nin arasını bozmak için yine FETÖ elemanları tarafından Ankara’nın Rus büyükelçisi suikast ile öldürüldü ve Suriye sınırında Rus uçağı düşürüldü. Doç. Dr. HABLEMİTOĞLU cinayeti ve Danıştay’da bir hâkimin öldürülmesi cinayeti de yine FETÖ örgütünün marifetlerindendi.



Sayılamayacak kadar çok suç ve cinayetlerine rağmen CIA - ABD kullandığı maşasını bize yargılanmak üzere vermemektedir. Çünkü kendi foyaları ortaya çıkacaktır. ABD güya müttefikimiz görünen en büyük düşmanımız Siyonist bir emperyalist devlettir. Ama içimizdeki Fetöcüleri devlet kadrolarından temizlemek için daha yıllarca uğraşmak zorundayız. Görevde olmayanları toplum olarak dışlamalıyız.



Bir İslam ve petrol ülkesi olan IRAK’ın Siyonist - Emperyalist ABD tarafından işgal edilmesi öncesinde hain FETO “ey Müslümanlar, Hristiyanlar sizin ülkenizi işgal ederlerse hiç korkmayın, onlar sizin ırzınıza, namusunuza halel getirmez, zarar vermezler” tarzında ifadede bulunmuştu.



ABD’ye çalıştığı için direniş olmasın diye ve işgali makul göstermek için demiştir. Oysa Irak işgalinde on binlerce Müslüman kadının namusları nasıl kirletildi, akıl almaz işkenceler zulümler, vahşetlerin işlendiğini, katliamların yapıldığını Iraklılar yaşadılar, biz de gördük, duyduk. Müslüman direnişçilere hapishanelerde nasıl işkenceler yapıldığını veya öldürüldüklerini biliyoruz. İşgal sırasında ABD askerleri sadece PETROL BAKANLIĞI binasını koruma altına almışlardı. Irak’ın işgaline sevinen cahil ve gafiller bile işgalden sonra çok pişman olduklarını ve ABD’nin zulüm ve vahşetlerinin SADDAM Hüseyin’inkinden 100 kat daha fazla olduğunu, ona rahmet okuttuğunu ifade etmişlerdir.



Papa’yı ziyarete gidip el öptüğünde bir ilkokul çocuğunun bayram sevincini taşıdığını F. GÜLEN’ in TV-video pozlarında çok gördük. FETO’ya 1999’da CIA’nın eski iki ve görevdeki başkanlarının onayları ile ABD’de oturma izni verilmişti. Pensilvanya’daki önceden Cizvit Papazlarının oturduğu villaya oturtulan bu hain halen hasta ve yaşlı olmasına rağmen terör örgütünü yönetmeye devam etmektedir. Türkiye’nin gönderdiği 100 dosya dolusu suç belge ve delillerine rağmen her türlü uluslararası kuralları ve hukuku çiğneyen müttefik kılıflı Türkiye düşmanı ABD kuklasını iade etmemekte direnmektedir. Ey ABD ve FETO! Zulüm baki değildir, zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur.

Selam ve muhabbetlerimle