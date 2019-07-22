Zamana çivi çakmak

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde açılan filografi sergisi göz kamaştırdı.

Bir kafede sergilenen filografi çalışmaları büyük ilgi gördü. Yıl boyunca İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticisi Hülya Baldanve öğrencileri tarafından hazırlanan filografi eserleri sergilendi. Sergide 30’u aşkın eser yer aldı.

Hülya Baldan, sabır gerektiren filografi sanatını ilçe halkına tanıtmak ve sevdirmek için uğraştığını söyleyip, kursiyerlerine teşekkür etti.

Filografi hakkında bilgi veren Hülya Baldan, “Filografi sanatı, sunta, çekiç, çivi, tornavida, biz ve uygun aparat ile yapılan, bakıldığında usta aletleri kullanılan bir sanat olmakla birlikte, ruhunda inceliği, sabrı, özeni, huzuru barındıran. İnsan ruhunu besleyen bir sanattır. Temelinde "Vav" harfi ile birlikte "Elif" harfini istemek vardır. İnsan "Vav" şeklinde doğar, bir ara doğrulunca kendini "Elif" sanar. İnsan iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün öldüğü gündür” dedi.