0553 313 94 23

Zaman tünelinde geçmişten geleceğe yolculuk

Gazetemiz okurlarından Güngör Ulusoy, "Zaman tünelinde geçmişten geleceğe yolculuk" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
Zaman tünelinde geçmişten geleceğe yolculuk

Güngör Ulusoy/İzmir

Yüzyıl önce Hakk’ın rahmetine kavuşmuş yakınlarımızdan biri, faraza aramıza tekrar geri dönmüş olsaydı; kendi dönemine ait yaşam alanlarından ve kullandığı eşyalardan, konuştuğu dilden ve anlamlarından, yaşam tarzından eser kalmadığını görseydi tekrar geri dönüş yaptığı yerin dünya olduğuna inanır mıydı? Yüzyıl içinde meydana gelen bunca değişiklikleri havsalası algılayabilir miydi? Bünyesi kaldırabilir miydi? Tabii ki hayır. Bu manzara karşısında dünyaya yeni teşrif etmiş bir bebek gibi meraklı ve biraz da ürkek bakışlarla neler olduğunu anlamaya çalışırdı.

Çünkü köyünün tozlu yollarının; otobana, samanla karışık çamurdan yapılmış ve kireçle boyanmış oturduğu köy evinin; ışıklı gökdelenlere, yaktığı tezeğin; doğalgaza, bindiği ağır ağır giden modeli kağnı olan öküz arabasının; saatte 250-300 km hızla gidebilen konforlu lüks model arabalara, aydınlatmak için kullandığı gaz lambasının; elektrik akımıyla çalışan envai çeşit avizelere, haberleşmede kullandığı güvercinin; tek tuşla ışık hızını yakalayan 5G’ye, deve ve at sırtında aylarca süren yolculukların; en uzak mesafelere bile uçakla bir gün içinde gidilebildiğine, yakıtı kömür olan kürekçinin kas gücüne bağlı olarak çalışan ve saatte maksimum 40 km hız yapan kara trenin; saatte 400-500 km hız yapan hızlı trenlere, basamakları çıkarken zorlandığı merdivenlerin; yürüyen merdivenlere veya asansörlere, köyündeki dere kenarında çamaşırları yıkamak için kol gücüyle kalkıp-inen ve çamaşırını döven tokmağın; tek zahmeti bir düğmeye basarak çalışan çamaşır makinalarına, kapısının arkasında temizlik için kullandığı çalı süpürgesinin; elektrikli süpürgeye, alıp-verdiği Allah selâmının; “hello” ya, kullandığı Osmanlıca Türkçesinin; Latin harflerine, haydi Allahaısmarladık temennisinin; “bay bay”a, vatan savunmasında kullandığı kılıç-kalkan ve okun; füzeye, müfessirlerden işittiği ancak anlamlandıramadığı ses ve görüntü naklinin; telefon-radyo ve televizyonda vücut bulmasına, avret yerlerinin örtülmesi amacıyla giyilen elbiselerin; gayri ahlaki özel tasarım elbise modellerine,........ velhasıl bütün bunların dönüştüğü hakikatini ona kim nasıl anlatıp ikna edebilirdi ki, buranın dünya olduğunu. Böyle bir şey mümkün olabilir miydi?

Ancak yüzyıl önce kendi şartlarında dünyayı tecrübe etmiş, bugün ise bir çocuk gibi devamlı bu nedir sorusunu sorup cevabını öğrenen bu insandan iki dönem arasında bir kıyaslama yapılması istenseydi vereceği cevap muhtemelen ben köyüme geri dönmek istiyorum olurdu. Çünkü kendi döneminde yaşadığı hiçbir mahrumiyetin bugünün sağladığı imkanlardan daha kötü olduğunu düşünmezdi. Kendisini bu kanaatte düşünmeye sevk eden şeyin; kendi döneminde mucize olarak görülebilecek bir yaşam modelini inşa etmiş günümüz insanının bu yaşam içerisinde insanlık vasıflarını kaybettiği gerçeği olurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:43
  1. İzmir
  2. Güngör Ulusoy
  3. 5G
  4. Latin harfleri
  5. hello
  6. Osmanlıca Türkçesi
  7. gökdelen
  8. lüks model arabalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’daki silahlı arazi kavgası cinayete dönüştü
    1. Ordu’daki silahlı arazi kavgası..
    2. Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun'da..
    3. Fethiye’de makilik alanda yangın
    4. Mali'de askeri konvoy vuruldu! Ölüler..
    5. Şeker hastalarına iyi gelecek 7 bitki
    6. Gürcistan ve ABD doğrudan uçuşlar..
    7. Bin kilometre yol gelip, sağlığına..
    8. Düşük düzeyde hava kirliliği bile ölüm..
    9. Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile..
    10. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
    11. Voleybolda Fenerbahçe'ye isim sponsoru
    12. Ereğli Belediyesinden sünnet şöleni
    13. "635 PKK'lı teröristi etkisiz hale..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. (DÜZELTME) Başsavcılık sosyal..
    16. Günün ilk yarısında en çok değer..
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    19. Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071..
    20. Borsa ilk yarıda düşüşte
    21. Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz"..
    22. Alman devinin Türkiye yatırımı firari..
    23. Günün ilk yarısında endekslerin..
    24. Tepebaşı’nda yabani ot temizliği..
    25. Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı..
    26. Uşak KYK yurtları bu sene 8 bin..
    27. Günün ilk yarısında şehir..
    28. Borsada günün ilk yarısı (2)
    29. Borsada günün ilk yarısı (1)
    30. Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal