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Zaman Gazetesi davasında kim ne kadar ceza aldı? Ali Bulaç Şahin Alpay Mümtazer Türköne cezaları belli oldu

FETÖ'nün yayın organı olarak bilinen kapatılan Zaman Gazetesi davasında mahkeme kararını verdi. 11 sanığın yargılandığı davada, Şahin Alpay, Ali Bulaç, 8 yıl 9'ar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Turan Alkan ise tahliye edildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:08
Zaman Gazetesi davasında kim ne kadar ceza aldı? Ali Bulaç Şahin Alpay Mümtazer Türköne cezaları belli oldu

FETÖ'nün yayın organı olarak bilinen kapatılan Zaman Gazetesi davasında mahkeme son dakika kararını açıkladı. 11 sanığın yargılandığı davada, Şahin Alpay, Ali Bulaç, 8 yıl 9'ar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Turan Alkan ise tahliye edildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal bir zamanlar örgütün gazetesi Zaman'da FETÖ'nün boruzanlığını yapıyorlardı.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:08
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