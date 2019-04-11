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"Zaman Dursun, Kütahya Okusun" projesi

Kentte okuma alışkanlığının topluma yayılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Zaman Dursun, Kütahya Okusun" projesi kapsamında saat 20.30’da kitap okuma etkinliği düzenlendi- İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit:- "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mızda okuma alışkanlığının tekrar bir kültür olarak filizlenebilmesi için ilk tohumlarını burada atıyoruz"

11 Nisan 2019 Perşembe 22:42
"Zaman Dursun, Kütahya Okusun" projesi

KÜTAHYA (AA) Kütahya’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Zaman Dursun, Kütahya Okusun" isimli proje hayata geçirildi.

Kütahya Öğretmenevi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, ilçeler dahil tüm Kütahyalıları kapsaması amaçlanan proje ile saat 20.30'da televizyon ve bilgisayarların kapatılıp cep telefonlarının bir kenara bırakılarak toplumun her kesiminin kitap okuması istendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının toplumların gelişmesine ve çağdaş değerlere ulaşmasında en önemli etkenlerden birisi olduğunu söyledi.

Türk toplumunun kitap okuma ile arasının çok iyi olduğunun söylenemeyeceğini belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Kitap, çocuklarımızın bilgi ve kültürünü artıran, kelime hazinesini zenginleştiren, dilimizi kullanma becerisini güçlendiren en gelişmiş bir araçtır. Okumak, günümüz insanı için olmazsa olmaz bir vasfı, şimdinin ve geçmişin en saygın eylemidir. Toplum olarak kitap okumayla aramızın çok iyi olduğu ne yazık ki söylenemez. Yapılan araştırmalar, okumaya günde 1 dakika, yılda ise ortalama 6 saat zaman ayırdığımızı göstermektedir. Çocuklarımız, gençlerimiz zamanlarının çoğunu, hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmekte, sosyal medyada örneğini çok çok gördüğümüz aşırıya kaçan davranışlarla kendilerine, ailelerine ve çevrelerine maalesef zarar vermektedirler."

Başyiğit, ebeveynlerin ve çocukların kitap okumaktan uzak bir hayat geçirdiklerine değinerek, "İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olarak maalesef okumuyoruz. Okumayı sevmek, alışkanlık haline getirmek için kişinin özel çaba göstermesi gerekiyor. ‘Zaman Dursun, Kütahya Okusun’ sloganıyla, kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'mızda, okuma alışkanlığının tekrar bir kültür olarak filizlenebilmesi için ilk tohumlarını burada atıyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin detaylarının anlatıldığı sunumun ardından saatler 20.30’u gösterdiğinde, Başyiğit ile Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, üniversite temsilcileri, bazı kurum müdürleri, milli eğitim şube ve okul müdürleri ve diğer katılımcılar kitap okudu.

Programda ayrıca, kentin çeşitli yerlerinde aynı anda başlayan okuma etkinliklerine canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği proje kapsamında okuma etkinlikleri çeşitli alanlarda devam edecek.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:42
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  4. 'Zaman Dursun Kütahya Okusun'

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