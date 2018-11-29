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"Zaman Bükülmesi" sergisi açıldı

Sanatçı Filiz Hatipoğlu'nun 12. kişisel sergisi 18 Aralık'a kadar görülebilecek

29 Kasım 2018 Perşembe 19:35
"Zaman Bükülmesi" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Filiz Hatipoğlu'nun 12. kişisel sergisi "Zaman Bükülmesi" sanatseverlerle buluştu.

F Sanat Galerisi'nde açılan sergiye ilişkin yazılı açıklamada bulunan Hatipoğlu, eserlerinde Türk Sanatı'nın önemli mimari ögesi olan kubbenin, zaman ve mekan ilişkisini ele aldığını ifade etti:

Hatipoğlu, zamanın içerisinde imgesel olarak kaligrafik bir desen anlayışının var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman-mekan ve hareket izafiyetinin geçmişi, şimdisi ve geleceği konu edilirken aslında hep anların varoluşuna yani şu ana sabitlenir. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hareketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiç biri müstakil değildir. Tıpkı güneşin dünyayı yörüngesinde tutabilmek için mekanı bükmesi gibidir. Sonsuz gibi görünen zaman paradoksunun, aslında kendi ekseni etrafında dönmesinin yanılsaması olduğunun, zaman- mekan ve hareketinin zaman bükülmesinin sonucu, kaligrafik olarak resimlerde verilir. Eski zamanlarda ve birçok efsane ya da mitlerde, zaman kavramı kuyruğunu yakalamış -ısırmış yılan olarak tasvir edilirdi. Bu duruma göre, zamanın başlangıcı veya sonu yoktur. Sürekli hareket halindedir."

Gökkuşağı renkleriyle, İstanbul'un geçmişi, şimdisi ve geleceği kubbeler üzerinden ele alınan sergi, 18 Aralık'a kadar görülebilecek.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:35
  1. Zaman Bükülmesi

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