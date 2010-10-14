Zalimlere değil, mağdurlara sahip çık”

HSYK mağdurları, “Adaletin kantarı bozulursa, o adaleti bozanları da bir gün tartar” diyen Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Yeni Akit’e konuşan Emekli Cumhuriyet Savcısı Ali Karcı, yargı ile dalga geçen HSYK üyelerine sahip çıkan Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Karcı, “Sayın Kılıçdaroğlu zalimlere değil, mağdurlara sahip çıkmalı. HSYK, yüzlerce insanı mağdur etti. Bunlardan biri de benim” dedi. Adaletin kantarının CHP döneminde bozulduğunu belirten Karcı, “Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay’ın adalet bakanı olduğu dönemde adaletin kantarı bozulmuştur. Son dönemde adaletin kantarı yerine getirilmeye çalışılıyor” diye konuştu. İstifa eden HSYK üyelerinin CHP’de siyaset yapmasını öneren Karcı, “HSYK üyeleri CHP sözcülüğü yapıyor. Gidip CHP’ye üye olsunlar, boylarının ölçüsünü alsınlar” dedi.

“SİYASİ BEYANATTIR, BİR GEÇERLİLİĞİ YOK”

Eski Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek ise CHP’nin istifa eden HSYK üyelerine sahip çıkmasını anlayamadığını belirterek, “CHP, tarafsızlığını yitirmiş olan HSYK üyelerine neden sahip çıktığını tutarlı bir şekilde açıklamalıdır. Aksi takdirde sadece siyasi beyanattır ve hiçbir değeri yoktur” dedi. HSYK üyelerine baskı yapıldığı ve çalıştırılmadıkları iddialarının yersiz olduğunu belirten Petek, “HSYK üyeleri, bağımsız ve tarafsız olarak çalışmak istiyorsa buna hiç kimse engel olamaz. Hatta hesap verilebilir konumda olmadıkları sık sık eleştirilmektedir. İstifaları çok isabetli olmuştur. Geç bile kaldılar” diye konuştu.

İŞTE BÖYLE ÇALIŞTILAR

Çalıştırılmadıkları iddiasıyla istifa eden HSYK üyeleri çalışırken bunları yaptı:

CİHANER İÇİN SAVCILARIN YETKİLERİNİ ALDI

Olağanüstü gündemle toplanan HSYK, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanmasını isteyen Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Osman Şanal, Rasim Karakullukçu ve Mehmet Yazıcı’nın yetkilerini elinden almıştı. Toplantıya Adalet Bakanı katılmazken, müşteşar ve HSYK üyesi Ahmet Kahraman katılmıştı.

“BAZI DAVALARA EL ATTIK”

‘2010 Yaz Kararname krizi’nin yaşandığı günlerde internet sitelerine düşen ses kayıtlarında, HSYK üyelerinin Ergenekon savcılarını nasıl görevden alacaklarına ilişkin ilginç bilgiler yer alıyordu. Bunlardan birisi de Ali Muhlis Karakaş’ın “Geçen, Ali Suat Ertosun ile görüştüm. Getirin halledelim diyor. Adam yine olay çıkarma peşinde” sözleriydi. Ertosun ise “Dediğim gibi, biz bazı davalara el attık, bazı davalardaki hakim ve savcıları değiştirmeye kalkıştık, sanki kuyruklarına basılmış gibi, tabiri caizse, efendim, feveran ediyorlar. Tabi mücadele etcez yani” diyordu.

FERHAT SARIKAYA MESELESİ

Şemdinli’de meydana gelen olaylar hakkında iddianame hazırlayan ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkında suç duyurusunda bulunan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’da meslekten ihraç edilenler arasında. Sarıkaya, Van 100. Yıl Üniversitesinin yasakçı rektörü Yücel Aşkın hakkında iddianame hazırlamıştı. Sarıkaya, 2006’da HSYK tarafından meslekten ihraç edildi.

KAYASU DOSYASI 1,5 YILDIR BEKLETİLİYOR

12 Eylül 1980 askerî darbesini yapanlar hakkında idam istemiyle iddianame hazırladığı için meslekten atılan Savcı Sacit Kayasu, AİHM’nin ‘mesleğe iade’ kararına rağmen dosya, 1.5 yıldır HSYK’da bekletiliyor. Kayasu, yaklaşık 20 yıl boyunca avukatlık dahi yapamadı.

MEHMET AKİF’E HAKARET DAVASI

Tuğgeneral Yalçın Işımer’in İstiklal Marşı şairi M. Akif Ersoy hakkında hakarete varan sözler söylediği için suç duyurusunda bulunan Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Karcı da sürgün edilmişti. Karcı, suç duyurusunun ardından Erzincan’a sürüldü, daha sonra da emekliliğini talep ederek istifa etti.

“YASAKÇI REKTÖRE DAVA AÇTI” DİYE... ‘

Okullarına alınmayan başörtülü 6 öğrencinin suç duyurusunu’ kabul ederek yasakçı rektörler hakkında dava açan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek’in ise önce başsavcılık görevi elinden alındı, ardından hakkında iki defa soruşturma açıldı. Daha sonra kendi isteğiyle istifa etmek zorunda kaldı. Adalet Bakanlığı’nın, kurulu çalışmaz hale getiren istifacılar hakkında, HSYK Kanununun 21. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.