'Zalimlere boyun eğmedi İmam Hüseyin (R.A)'

Hicri takvimde Muharrem ayının 10. günü yani 10 Muharrem, İslam tarihinde elim ve acı bir hadisenin yaşandığı gündür. Kalbi, Hz. Muhammed (s.a.s) ve Ehl-i Beyt sevgisi ile dolup taşan her Müslümanın, 10 Muharrem gününde gözleri yaş ile dolar. Çünkü, o gün Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) ciğerparesi ve dünyada en çok sevdiği insan olan torunu Hz. Hüseyin’in (r.a) zalimler tarafından şehit edildiği gündür.

Irak’ın Kerbela bölgesinde vuku bulan bu elim olayın tarihsel anlatımını kısaca siz okuyucularımıza izah etmek istiyorum;



Hz. Hasan (r.a), Müslümanlar içerisinde tefrika oluşmasın, kan dökülmesin diye hilâfet hakkından feragat etmişti. Bu feragatin ardından halife Hz. Muaviye, daha hayattayken, oğlu Yezid’i kendinden sonra halife yapmak için biat toplamıştır. Hz. Muaviye’nin kendinden sonra oğlunu halife yapmak istemesi Hz. Hasan (r.a) ile yapmış olduğu anlaşmaya ters bir tutum olmuştur.



Hz. Muaviye’nin ölümünden sonra Şam’da halifeliğini ilân eden Yezid, sür’atle Mısır, Kufe, Basra, Mekke ve Medine’deki valilere mektuplar göndererek kendisine biat etmelerini istemiştir. Yezid’in asıl hedefi, Hz. Hüseyin’in biatını (r.a) almak ve karşısında duran en büyük engeli ortadan kaldırmaktı. Yezid’in biat haberini işiten Hz. Hüseyin (r.a) tedbir amacıyla Medine’den Mekke’ye gitti.



Hz. Hüseyin (r.a) Mekke’deyken Kufe’deki Müslümanlar kendisine biat edeceklerini bildiren bir haber yolladılar. Bu haberi alan İmam Hüseyin ailesi ve akrabalarından oluşan bir kafile ile Kufe’ye doğru yola koyuldu. Bu sırada Kufe’ye önceden gönderilen Müslim bin Akil burada İmam Hüseyin adına 18 bin kişinin beyatını almıştır. Bu haberi alan Yezid, Hz. Hüseyin’in (r.a) üzerine 30 bin kişiden oluşan bir ordu gönderdi. Bu ordunun kumandanı Ubeydullah bin Ziyat’tı.

İmam Hüseyin’in kafilesi bu zalim ordu tarafından Kerbelâ denilen mevkide durduruldu. Hz. Hüseyin (r.a) ve ailesinin çadırları askerler tarafından kuşatıldı. Ailesinin zarar görmemesi için Hz. Hüseyin (r.a) Irak’tan çıkış izni istedi. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bir süre sonra İmam Hüseyin ve ailesinin bulunduğu kampın su ve yiyecek yolları kesildi. Peygamber evlâtlarına bir damla suyu ve bir lokma yiyeceği çok gören zalimler zulmü daha artırdılar.



Hz. Hüseyin ve yanındaki yiğitler, cesurca birebir savaşarak Yezid’in bazı askerlerini kılıçtan geçirerek morallerinin bozulmasına sebep olmuştur. Savaşın kendi aleyhine döndüğünü gören Yezid’in ordu komutanı askerlere hücum emri verdi.



Bu hücumun sonunda İmam Hüseyin’in kafilesinden tam 72 can şehadet şerbetini içti. İmam Hüseyin ise vücudunda 33 mızrak ve 34 kılıç yarası ile başı kesilerek katledildi. Mübarek naaşı atlara çiğnetildi. Kesik başı ise mızrağın ucuna takılarak Şam’a Yezid’in sarayına gönderildi. Zalim Yezid’in adamları, Peygamber’in (s.a.s) ailesinden olan hanımları zincirlere vurarak esir ettiler. Onlara çok kötü muamelede bulundular.



Hz. Hüseyin’in kafilesinden hayatta kalanlar zincirlere vurularak Şam’a Yezid’in sarayına getirildi. Bu sırada Hz. Hüseyin’in (r.a) kız kardeşi Hz. Zeynep, yaptığı zulmün kendisine felâket getireceğini Yezid’in o nursuz yüzüne haykırdı. İmam Hüseyin’in dâvâsının haklı olduğunu, Yezid’in fasık ve Ehl-i Beyt düşmanı biri olduğunu herkese anlattı. Korkak ve zavallı Yezid, cesur yürekli Hz. Zeynep’ten korkarak onları serbest bıraktı. Dönemin ve sonrasında yazılan İslam tarihi kitaplarında Kerbelâ Katliamının tarihsel seyri bu şekildedir. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber’in (s.a.s) torunu, Hz. Ali (r.a) ve Hz. Fatıma’nın (r.a) evladı ve Hz. Hasan’ın (r.a) kardeşi olan Hz. Hüseyin’e (r.a) yapılan bu zulüm ve işkence biz Müslümanların yüreğini dağlamakta ciğerini yakmaktadır. Alevi, Caferi, Bektaşi, Şii, Sünni, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ne olursak olalım bütün Müslümanların bu hadisede tuttuğu taraf Ehl-i Beyt’in tarafıdır. Çünkü, sağ duyusu olan herkes biliyor ki Hz. Hüseyin ve ailesi bu konuda haklı idi. Hz. Hüseyin (r.a), haklı ve meşru davasında asla tereddüt etmeden son nefesine kadar mücadelesini vermiştir. Şehadet yolunda asla korkmadan, çekinmeden imanlı bir duruş sergileyerek Hakk’ın huzuruna yürümüştür. Bugün, İslam coğrafyasında Hz. Hüseyin’e (r.a) ve ailesine dualara edilip selamlar gönderilirken, Yezid ve avanesine beddualar ve lanetler okunmaktadır. Bugün, 2 milyar nüfusa sahip olan Ümmet-i Muhammed mensuplarının üzerinde ittifak ettiği en önemli konulardan birisi Ehl-i Beyt sevgisi ve Hz. Hüseyin’e olan derin muhabbettir. Rabbim (c.c), bizleri ahirette Peygamber Efendimize (s.a.s) ve Ehl-i Beyt’inden olan Hz. Ali (r.a), Hz. Fatıma (r.a), Hz. Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin’e (r.a) komşu eyleyip, şefaatlerine nail olmayı nasip etsin. Amin!



Yazımı son olarak yazmış olduğum kısa bir satırla sonlandırmak istiyorum;



“Yezitlere boyun eğmedi hiçbir zaman Hüseyinler.



Hakkın huzurunda secdeye varıp, şehit edildiler.”