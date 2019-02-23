Zalime ‘dur’ diyebilmek

Elif Rana Kişioğlu

Gazetelerin manşetlerinde, televizyon kanallarında çok fazla sayıda haberler okuyoruz, görüyoruz. Bu haberlerin içerisinde en çok konuşulan zulüm, zalim, savaş konularıdır. Misal konulardan birisi Afganistan’da insanların dış güçler tarafından bombalandığı, çok fazla sivilin hayatını kaybettiği şeklindedir. Bir diğeri Arakan’da Müslümanlara zulüm yapıldığı şeklindeydi. Bir diğeri İdlib’in bombalandığı, bir diğeri Yemen, bir diğeri savaş hazırlıklarının yapıldığı vs. amacın savaş çıkarmak olduğu şeklinde haberler her gün aşina olduğumuz haberlerdir.

Biz bu haberleri okuyunca neler hissediyoruz. Bu soruyu kendimize hiç sorduk mu? Televizyonlarda ağlayan, savaş mağduru insanları görünce yüreğimiz sızlıyor mu? Yoksa hiç istifimizi bile bozmadan, esef bile mi etmiyoruz? Bu savaşlar hiç mi bitmeyecek, bu Dünya hiç mi rahat yüzü görmeyecek? Bence bu noktada kendimizi ve çevremizi sorgulamamız gerekir.

Birbirimize kenetlenip sesimizi gür çıkararak biribirimizi sahiplenmeliyiz. Hep birlikte birlik olmalıyız. Ayrılıklara fırsat vermemeliyiz...

GÜZEL GÜNLERE OLAN İNANCIMIZ DAİM OLSUN.