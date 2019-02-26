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Zalim Esed rejiminden İdlib'e saldırı sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 10:27
Zalim Esed rejiminden İdlib'e saldırı sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçelerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırısı devam diyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar başlattığını söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 94 sivil hayatını kaybetti, 290'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:27
  1. Beyaz Baretliler
  2. Han Şeyhun
  3. İdlib

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