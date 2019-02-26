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Zalim Esed rejimiİdlib'e sivilleri öldürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

26 Şubat 2019 Salı 15:05
Zalim Esed rejimiİdlib'e sivilleri öldürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine topçu saldırısı devam diyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabah saatlerinden itibaren İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar başlattığını söyledi.

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han Şeyhun'a düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil yaralandı." dedi.

Esed rejimine ait savaş uçakları da öğle saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçelerindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi. Aralıklarla süren hava saldırılarında 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 96 sivil hayatını kaybetti, 290'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:05
  1. Han Şeyhun
  2. hava saldırısı

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