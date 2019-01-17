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Zahirecilerin ilk müşterileri güvercinler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri Kars'ta zahireciler besliyor- Zahireci Muhammet Nuri Tör:- "Sabahları pek müşterimiz olmuyor ilk gelenler güvercinler oluyor. Buranın 7 ayı kara kış. Mecburen onlara bakmak zorundayız, bu bizim insanlık görevimiz"- Esnaf Fırat Irak:- "Hayvanlar yazın yiyecek bulabiliyor ancak kışın bulamıyor, bizler de sabahları buraya gelip güvercinlere buğday veriyoruz. Bu caddede kuşlar sabahları bizim yolumuzu gözlüyor"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:49
Zahirecilerin ilk müşterileri güvercinler

KARS (AA) - İSMAİL KAPLAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri Kars'ta zahireciler besliyor.

Yurtta kışın en sert ve uzun geçtiği illerden Kars'ta doğanın karla kaplanmasıyla beslenme alanları beyaz örtü altında kalan kuşlar, tipi ve soğuk havanın da etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle zahirecilerin önünü mesken tutan güvercinler, sabah saatlerinde kentin Yusufpaşa Mahallesi Bakırcılar Caddesi'ndeki dükkanların önünde toplanıyor.

Caddedeki zahireciler ve esnaf da iş yerlerini açınca sabah ilk müşterileri olan güvercinleri besleyerek işe başlıyor.

Güvercinler, sabahın erken saatinde caddeler boşken yola esnaf ve zahirecilerce serpilen buğdaylarla besleniyor. Kentin duyarlı esnafının güvercinlerin kış boyunca verdiği hayatta kalma mücadelesine desteği vatandaşların da takdirini topluyor.

- "Kış sert geçiyor, kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor"

Esnaflardan Fırat Irak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bu yıl kışın çok çetin geçtiğini ve kuşların yiyecek bulmakta hayli zorlandığını söyledi.

Vatandaşların kış aylarında hayvanlara destek olması gerektiğini ifade eden Irak, soğuk günlerde herkesin belirli yerlere onlar için yiyecek bırakmasını istedi.

Irak, "Hayvanlar yazın yiyecek bulabiliyor ancak kışın bulamıyor, bizler de sabahları buraya gelip güvercinlere buğday veriyoruz. Bu caddede kuşlar sabahları bizim yolumuzu gözlüyor, hayvanlar da alışmış durumda. Sabahları bizi ilk karşılayan güvercinler oluyor." diye konuştu.

- "İlk müşterilerimiz kuşlar"

Zahirecilerden Muhammet Nuri Tör de Kars'ta kara kışın etkisini gösterdiğini anımsatarak, "Bizim ilk müşterilerimiz kuşlar, ilk işimiz de kuşları doyurmak. Sabahları pek müşterimiz olmuyor ilk gelenler güvercinler oluyor. Buranın 7 ayı kara kış. Mecburen onlara bakmak zorundayız, bu bizim insanlık görevimiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Zeki Tör ise sabahları kuşların kendilerini beklediklerini ifade ederek, "Biz geldiğimizde çatıdan bizi izliyorlar. Burası kış memleketi, hayvanlar aç. Biz de mecburen onları doyurmak zorundayız. Esnaf olarak güvercinleri beslemeye çalışıyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:49
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