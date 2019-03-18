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Zahide Yetiş Adanalı sevenleriyle buluştu

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş, Adana’da sevenleriyle buluştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:23
Zahide Yetiş Adanalı sevenleriyle buluştu

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş, Adana’da sevenleriyle buluştu. Kadıların cilt sorunlarına çözüm arayan Yetiş, dermatolog konuğu ile sağlıklı bir cildin ipuçlarını verdi.


Tüm kadınların ciltlerini “iyilik” sarsın diye şehir şehir gezen Zahide Yetiş, dermatologların tavsiye ettiği marka ve uzman dermatolog konuğu ile kadınların cilt problemlerine çareler sundu.


Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin ortak kullanım alanında oluşturulan platformda, esprileri ve sıcak kanlı tavırlarıyla dikkat çeken Zahide Yetiş, onlarla cilt sağlığı üzerine sohbet etti.


“Kötüler Giremez” sloganıyla çıktığı yolda, Türkiye’nin dört bir yanında kadınlarla buluştuğunu anlatan Zahide Yetiş, uzman dermatolog konuğu ile sağlıklı cildin ipuçlarını verdi.


Kadınların ciltleri ile ilgili merak ettikleri tüm sorularını Dermatolog Dr. Pınar İnandıoğlu Kurtuluş’a yönelterek, kadınlarıbirinci ağızdan bilgilendiren Zahide Yetiş, sohbeti ve esprileri ile de etkinliği renklendirdi.


Kadın, çocuk ve yaşlıların sevgi gösterisinde bulunduğu ZahideYetiş, yaşlıların elini öperek, hayır dualarını istedi. Çocukları kucağına alıp seven Zahide Yetiş, etkinliğe katılanların birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Zahide Yetiş, cilt sorunları ve güzelliğine dair her şeyin konuşulduğu etkinliğin sonunda, katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:23
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