Zahide Yetiş, Adana’da kadınlarla buluşuyor

Adana’da, Zahide Yetiş ile uzman dermatologların katılacağı “Cildiniz için bir iyilik hareketi” etkinliği cumartesi günü gerçekleşecek.

“Kötüler Giremez” sloganıyla yola çıkılan bu harekette; Türkiye’nin10 farklı noktasında kadınlarla buluşan ünlü sunucu Zahide Yetiş, 16 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Adanalı kadınları Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde konuk edecek.

Zahide Yetiş, kadınların ciltleri ile ilgili merak ettikleri soruları dermatologlara onlar için soracak. Kadınlar, katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, hem kendi cilt bakımları hem de çocuklarının cilt bakımında doğru bildikleri yanlışları öğrenerek, düzeltme fırsatı bulacak.

Katılımcılar, cilt problemleriyle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda da bilgi sahibi olacaklar.