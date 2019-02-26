Zahide Üner tutuklandı FETÖ soruşturması kapsamında Muğla’nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla’nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı’nın "sağ kolu" olan ve Muğla’nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Üner, savcılık sorgusunun ardından “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından şüpheli Üner “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hakkında adli kontrol kararı bulunan Üner, 13 Şubat’ta sahte kimlikle Dalaman’da yakalanmış ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmişti. Üst aramasında yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flashdisk ve doküman ele geçirilen Üner’in, Muğla’dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeyi planladığı öğrenilmişti.

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