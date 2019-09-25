0553 313 94 23

Zaharova Trump'ı azil soruşturması ile dalga geçti: Şenliğin devam etmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesinin özet dökümünün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmasını değerlendirdi. Zaharova, "Bu, ABD'li Demokratların ülkesini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürmek için yaptığı bir çalışma mı?" diye sordu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:05
Zaharova Trump'ı azil soruşturması ile dalga geçti: Şenliğin devam etmesini bekliyoruz

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.

Facebook hesabından Demokrat Partililerin azil soruşturması açma kararı vermesine neden olan döküm hakkında paylaşımda bulunan Zaharova, "ABD'li Demokratlar bunu ülkelerini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürmek için mi yapıyor? Bayan Pelosi, bunu bizzat Kongre, Beyaz Saray ve diğer devlet organlarıyla yaptı" ifadelerini kullandı.

Şenliğin devam etmesini ve NATO'lu partnerlerle yapılan görüşmelerin içeriğinin yayınlanmasını beklediklerini kaydeden Zaharova, "CIA, FBI ve Pentagon'un gizli toplantılarında yapılan konuşmaları yayınlamak çok değerli. WikiLeaks'in yeniden yayınlanmasıyla başlayabilirsiniz. Kongre ve Beyaz Saray'ın web sitesinde son 10 yıla ait materyalleri yayınlayabilirsiniz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:05
  1. ABD
  2. Trump
  3. Joe Biden
  4. Adalet Bakanı William Barr
  5. NATO
  6. Nancy Pelosi
  7. Mariya Zaharova
  8. ABD Başkanı Donald Trump
  9. azil soruşturması

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga11 dk önce
    Zaharova saçmalamış. Devletler güç ile kurulur ama hukuk ve adalet ile ayakta durur. Adil ve şeffaf bir soruşturma ise bu Amerikalıların işine yaramaz. Aslında diğer milletlerin de işine yaramaz. Zira Amerika gizli güçlerin, ortalıkların, lobilerin yönetiminde demektir. Bu da şu an güçlü olan Amerika'nın diğer milletlerin başına çorap öreceği anlamına gelir. Ama bu uzun sürmez, hukuka ve adalete dayanmayan bir devlet tıpkı sscb gibi kısa sürede yıkılır. Bu uzun vadede iyi bir şeydir. Kısa vadede ise ortada dolaşan bir el bombası...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl yatırılır?
  1. AUZEF kayıt yenileme ücreti nasıl..
  2. MHP'ye terör saldırısı!
  3. Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
  4. Zaharova Trump'ı azil soruşturması ile..
  5. Paket sütler zararlı mı?
  6. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç..
  7. Trump'ın azil soruşturmasına neden..
  8. Vatandaşlar uygulamaya tepkili! Ceza..
  9. FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz..
  10. 28 Şubat mağdurlarından gözü yaşlı..
  11. Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa..
  12. Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal..
  13. İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir?..
  14. Onlara selam bile vermek yasak!
  15. Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi..
  16. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?..
  17. Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş..
  18. OGM personel alımı başvuru sonuçları..
  19. Panik atak nedir nasıl geçer? Panik..
  20. Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç..
  21. BM'ye damga vuran Uygur Türkleri..
  22. Uçuk nedir neden olur? Doğal..
  23. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı..
  24. IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik..
  25. Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz..
  26. Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama..
  27. Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi..
  28. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gönderme:..
  29. YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne..
  30. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür
Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

Günün Karikatürü

26 Eylül 2019
Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
Cami inşaatında ölüm!
Cami inşaatında ölüm!