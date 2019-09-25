Zaharova Trump'ı azil soruşturması ile dalga geçti: Şenliğin devam etmesini bekliyoruz

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.

Facebook hesabından Demokrat Partililerin azil soruşturması açma kararı vermesine neden olan döküm hakkında paylaşımda bulunan Zaharova, "ABD'li Demokratlar bunu ülkelerini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürmek için mi yapıyor? Bayan Pelosi, bunu bizzat Kongre, Beyaz Saray ve diğer devlet organlarıyla yaptı" ifadelerini kullandı.

Şenliğin devam etmesini ve NATO'lu partnerlerle yapılan görüşmelerin içeriğinin yayınlanmasını beklediklerini kaydeden Zaharova, "CIA, FBI ve Pentagon'un gizli toplantılarında yapılan konuşmaları yayınlamak çok değerli. WikiLeaks'in yeniden yayınlanmasıyla başlayabilirsiniz. Kongre ve Beyaz Saray'ın web sitesinde son 10 yıla ait materyalleri yayınlayabilirsiniz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.