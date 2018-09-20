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Zaharova: İsrail'den daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus İl-20 uçağının Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında düşürülmesi hakkında İsrail'den daha kapsamlı bir açıklama beklediklerini ifade etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:42
Zaharova: İsrail'den daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "17 Eylül'de yaşanan trajedinin, İsrail tarafından ek soruşturma ve ek izahat yapılmasını gerektirdiği aşikar. Bunların yakın gelecekte gerçekleşeceğinden eminim" dedi.

'İSRAİLLİ PİLOTLAR PROFESYONELCE DAVRANMADI'

Zaharova, eylemleri tehdit oluşturan ve Rus uçağının düşmesine neden olan İsraili pilotların en azından profesyonelce hareket etmediğini düşündüğünü belirtti.

'YENİ VERİLER İSRAİLLİ PİLOTLARIN DAHLİ OLUP OLMADIĞINA YANIT VERECEK'

Zaharova, İl-20 vakası hakkındaki yeni verilerin kısa süre içinde ellerine geçmesini beklediklerini ve bu verileri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Dışişleri sözcüsü, "Bu veriler, İsrailli savaş pilotlarının yaşanan trajedide dahli olup olmadığına dair sorulara yanıt verilmesini sağlayacak" dedi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:42
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