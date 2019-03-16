Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’ de Esas 17 Burda AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

Esas 17 Burda AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl coşkusunu ziyaretçileri ile coşkuyla kutlayacak.

Esas 17 Burda AVM, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü, ziyaretçileri ile ‘Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi Sergisi’ ve ‘18 Mart Zaferi Bando Gösterisi’ etkinlikleri ile coşkuyla kutlayacak.

Esas 17 Burda AVM’ de düzenlenecek ‘Dünden Bugüne Yerel Basında 18 Mart Zaferi Sergisi’ etkinliğinde kutlanacak. Sergi 14 -24 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Esas 17 Burda AVM, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü için, 18 Mart Pazartesi günü 14:00-16:00-18:00 saatlerinde Çanakkale Troya Orkestrası tarafından Bando Gösterisi etkinliği gerçekleştirilecek .

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