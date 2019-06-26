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Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evleri yakında hizmete açılıyor

Muş Belediyesi tarafından Zafer ve Yeni mahallelerde yapımı tamamlanan bilgi evlerinin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
Zafer ve Yeni mahallelerdeki bilgi evleri yakında hizmete açılıyor

Muş Belediyesi tarafından Zafer ve Yeni mahallelerde yapımı tamamlanan bilgi evlerinin önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.


Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki önemli projeleri arasında yer alan bilgi evlerinin sayıları arttırılıyor. Geçen dönem Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde hizmete açılan ve amacına uygun faaliyetlerin yürütüldüğü bilgi evlerine yenileri eklendi. Muş Belediyesinin Zafer ve Yeni mahallelerde yaptığı bilgi evlerinin inşaat çalışmaları tamamladı. Belediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinde inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bilgi evlerinde incelemelerde bulundu.


Tefrişat hazırlıklarının yapıldığını söyleyen Başkan Feyat Asya, bilgi evlerinin önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti. Vatandaş odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Asya, bilgi evi projesinin bu anlamda önemine dikkat çekti. Geçen yıllarda Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde iki bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Asya, o tesislerde kurumsallaşma adına önemli mesafe kat edildiğini, vatandaşların bu tesislerin işlevinin farkına vardıklarını sözlerine ekledi. Başkan Feyat Asya, “Bilgi evleri projesini mahallelerimizde uygulamaya devam ediyoruz. Geçen dönem Muratpaşa ve Sunay mahallelerimizde bu tesislerimizi açtık. Çok güzel çalışmalar buralarda yapılıyor. Aynı projemizi Zafer ve Yeni mahallelerde uyguladık. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bilgi evlerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açmaya planlıyoruz. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı tesislerimizin tefrişat hazırlıklarını yapıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra inşallah önümüzdeki günlerde bilgi evlerimizin açılışını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Bilgi evlerinde vatandaşlarımızın ücretsiz bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde kadın kardeşlerimizin faydalanabileceği kurslara ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın vakitlerini değerlendirebileceği alanlar oluşturarak sosyal sorumluluğumuzun yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu komplekslerimizin sayılarını daha da arttıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:55
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