Zafer Sönmez kimdir? Zafer Sönmez Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'nin genel müdürü oldu!

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez oldu. Peki Zafer Sönmez kimdir? Zafer Sönmez nereli ve kaç yaşında? İşte Zafer Sönmez biyografisi…

Zafer Sönmez Acıbadem Sigorta'da Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Khazanah Yatırımlar Bölümü’nde görev yapmıştır. Kariyerine Interbank’ta Denetim Departmanı’nda başlayan Sönmez, daha sonra Dışbank’a Yönetici Müfettiş olarak transfer olmuştur. Krediler Yöneticisi ve Asya Kurumsal Şubesi’nde Yönetici olarak görev aldıktan sonra, bir süre MNG Bank’ta Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından ABN AMRO Bank’ta Kredi Portföy Yönetimi İkinci Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Müşteriler Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Khazanah’a katılımadan önce, Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak Royal Bank of Scotland’da görev yapan Zafer Sönmez, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.