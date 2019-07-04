Zafer sarhoşluğu

Remzi İnan

Başlık dikkatinizi çekti mi bilemem. Bizler inandık, güvendik ve Sultanbeyli’de teşkilat haricinde dostluk grubu SKM kurduk. Her gün fert fert tek tek ulaşıp akşam rapor verdik. Bu çalışma 39 ilçede küstürülmüş kıyıda köşede kalan Milli Görüşçü teşkilatçılar AK Parti’ye geçti ama hiç değer vermedi. Kısa öz; menfaatçiler teşkilata yanaştırılmadı. Allah rızası için karşılıksız gayretimiz oldu. Bütün ilçelerde bu çalışma yapılabilinirdi ama, sadece Sultanbeyli’de çalışıldı. Başımızdaki eski dostları ziyaret edelim dedik. Ankara’ya gittik. Genel Merkeze girişte 6,5 saat kapıda bekledik. Numan beyle görüşemedik, görüştürülmedik ama İstanbul’da 20 kişiden biriydik yanında olduk olacağız.

Vah vah Müslümanlar. CHP’ye verilen oylar çok tehlikelidir.