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Siyaset Zafer Şahin'den anket açıklaması: Yeniden Refah, DEVA, Saadet ve Gelecek'ten...
Siyaset

Zafer Şahin'den anket açıklaması: Yeniden Refah, DEVA, Saadet ve Gelecek'ten...

CNN Türk canlı yayınında konuşan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin anketlerde yer alarak kamuoyuna tanıtılmasına karşın Yeniden Refah Partisi'nin, anketlerdeki partilerin bir kısmı ile aynı bazılarından da fazla oy oranına ulaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin,, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'a konuk oldu.

"Yeniden Refah Partisi heyeti beni bugün ziyaret etti. 81 il ve 700'ün üzerinde ilçede örgütlenmişler." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün bir anket gördüm. Babacan'ın ve Davutoğlu'nun partileri ile Saadet Partisi falan kamuoyunda görünürlüğü konuşulurluğu daha fazla. İlginç bir şekilde bunlar kadar hatta bir kısmından daha fazla Yeniden Refah Partisi çıkıyor. Siyasette böyle bir gerçeklik de var."

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