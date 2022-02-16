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Siyaset Zafer Partisi’nde beklenmedik ayrılık! İstifa etti
Siyaset

Zafer Partisi’nde beklenmedik ayrılık! İstifa etti

Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nde istifalar devam ediyor. Daha önce iki ismin istifa ettiği partide bu kez Hidayetullah Uygur istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:08:00 -
Zafer Partisi’nde beklenmedik ayrılık! İstifa etti

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılma sürecinde kurulan Ayyıldız Hareketi'nin Genel Başkanı olan ve Zafer Partisi kurucularından Hidayetullah Uygur yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere bundan önce de Zafer Partisi Kadın ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Nihal Yılmaz, Eğitim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersun Bülent Kutlu, Kurucular Kurulu Üyesi İlknur Güngördü ile Baki Küçükokudan, partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı

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Yorumlar

nihat

bunu adam sanırdık. ne fırıldak çıktı. onun gibi daha çok olanlar var. karamollaoğlu, davutoğlu, babacanoğlu, meraloğlu pardon kızı, gültekinoğlu ve kılıçtaroğlu. bunların hepsi abd çuvalçıları. Türkiye'mizin lehine bir kelime söylediler mi? duyan var mı? yazıklar olsun hepisine. Allah hepisini darmadağın eylesin AMİN AMİN....
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