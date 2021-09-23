Zafer Kurugöl'ün "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapılıyor" dedi, Türrkiye ayağa kalktı!

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ corona virüsü aşısı yapıldığını ileri sürdü.

NTV’ye konuşarak itiraflarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları söyledi:

“Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde… Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Çocuk deneyleri ülkemizde başlayacak" paylaşımı

Zafer Kurugöl, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda ise "Tek doz çalışması Rus Sputnik'in aşısı dışında ondan çok önde olan Johnson Johnson'nun aşısı var, tek doz aşının faz 2 sonucu çok iyi, faz 3 çalışması devam ediyor. Çocuk çalışması da ülkemizde, tarafımızdan, yakında başlayacak" açıklamasında bulunması dikkat çekti.

Sosyal medya ayağa kalktı: #DrZaferKurugölTutuklansın

Zafer Kurugöl'ün açıklamaları Türkiye'yi ayağa kaldırdırdı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Zafer Kurugöl'ün hekimlik yeminine ihanet ettiğini belirterek tutuklanması talebinde bulundu.

Vatandaşların tepkisini yazdığı #DrZaferKurugölTutuklansın etiketi Türkiye'ye gündemi listesine girdi. Etikete on binlerce tepki tweeti atıldı.Etikette Abdurrahman Dilipak, Serdar Arseven, Erkan Trükten gibi isimler de tepkilerini dile getirdi.

İşte vatandaşların o tepkileri: