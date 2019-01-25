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Zafer için Zafer için geri say geri sayım başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim maratonunu ilçe ziyaretleriyle sürdürüyor.

25 Ocak 2019 Cuma 22:32
Zafer için Zafer için geri say geri sayım başladı

ADEM ŞAHİN - Geçtiğimiz günlerde Susurluk’ta halkla bir araya gelen Yılmaz, esnafı dinledi, parti teşkilatından mesajlar verdi. Başkan Yılmaz, Akın Yolcu ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özgür Özgül ve üyeleri ile bir araya gelerek taşımacılık sektörü ile ilgili talep ve beklentilerini dinledi, ‘ortak akıl ile çözüm’ vurgusu yaptı. Sonrasında ise Susurluk esnafı, AK Parti Susurluk İlçe Teşkilatı ve Susurluk Belediyesi’ni ziyaret eden Yücel Yılmaz, Susurluklu hemşehrileriyle sohbet etti.

EN KISA SÜREDE EN İYİ HİZMET

Her ilçenin beklentilerine, bölgesel gelişimine, yerel kültürüne, huzuruna ve refahına yönelik planlamalar yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, “Balıkesir’imizin her bir köşesine en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayesiyle hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi. Susurluk’ta esnafa bereketli kazançlar dileyen Yılmaz, ayrıca ilçedeki minibüsçülerin ve yolculuk yapan vatandaşların beklentilerini dinledi.

SUSURLUK’TA ZAFER KAZANACAĞIZ

Sonrasında ise AK Parti Susurluk İlçe Teşkilatını ziyaret eden Yücel Yılmaz, “Şehrimizin her bir noktası için olduğu gibi Susurluk için de tevazu, gayret ve samimiyetle çalışacağız. Allah’ın izni, sizlerin destek ve gayretleriyle 31 Mart’ta Susurluk’ta zafer kazanacağız” dedi. Yılmaz, teşkilat ziyaretinin ardından Susurluk Belediyesi’ne geçerek personelle selamlaştı, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ile bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:32
  1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

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