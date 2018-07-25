Zafer Çubukcu kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Zafer Çubukcu nereli? Hangi gövlerde çalıştı?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlığına Zafer Çubukcu getirildi. Peki Zafer Çubukcu kimdir? Zafer Çubukcu nereli? Zafer Çubukcu daha önce nerede çalıştı?

1986 doğumlu olan Zafer Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak. Karabük doğumlu olan Zafer Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI

2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.