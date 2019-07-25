Zafer Çoban: Hizmetin en iyisini yapacağım

Hisarcık Mal Müdürlüğü görevine atanan Zafer Çoban görevine başladı.

İlçeye ilk defa gelmiş olmasına rağmen ilçeyi çok beğendiğini, insanlarının sıcak ve samimi olduğunu söyleyen Müdür Zafer Çoban, görev süresi içinde ilçeye, halka hizmet etmek ve faydalı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

1978 Ardahan’ın Hanak ilçesinde doğan Zafer Çoban, memuriyete 1998 yılında Hanak Ziraat Bankasında başladı. 2002 yılında Maliye Bakanlığına geçen Çoban, Hanak ilçesinde Muhasebe Memuru olarak göreve başladı. 2008 yılında Defterdarlık Uzmanı, 2014 yılında ise Mal Müdürü olan Çoban, 2014-2016 yılları arasında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi ve 2016-2019 yılları arasında Ardahan’ın Hanak ilçelerinde Mal Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra Hisarcık Mal Müdürlüğü görevine atandı. İşletme Yüksek Lisans mezunu olan Çoban, evli ve bir çocuk babası.