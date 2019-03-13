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Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına teslim edildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki kazada hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına verildi

13 Mart 2019 Çarşamba 15:22
Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına teslim edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çika'nın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen Çika'nın naaşı, yarın öğleyin Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek.

İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Çika, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:22
  1. Demet Akbağ
  2. İzmir Adli Tıp Kurumu
  3. trafik kazası
  4. Zafer Çika

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