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Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:53
Zafer Çika’nın cenazesini yakınları aldı

İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme otoyolunda dün geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı.


Dün saat 19.00 sıralarında İzmir’den Çeşme’ye giderken şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Zafer Çika, ağır yaralanmıştı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirmişti. Çika’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çika’nın cenazesi, aralarında kardeşinin de bulunduğu yakınları tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Demet Akbağ’ın eşi yapımcı Zafer Çika’nın naaşı, yarın öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Alaçatı’da defnedilecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:53
  1. sanat

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