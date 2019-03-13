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Zafer Çika vefat etti | Zafer Çika kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Zafer Çika'nın vefat haberinin duyurulmasının ardından Zafer Çika kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtları merak ediliyor. Demet Akbağ'nın eşi Zafer Çika'nın son dakika kaza haberi şoke etti. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Demet Akbağ eşi Zafer Çika kaç yaşında neden vefat etti sorularını beraberinde getirdi. Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Demet Akbağ eşi Zafer Çika biyografisi araştırılmaya başlandı. Zafer Çika'nın cenazesi ne zaman, nerede? İşte Zafer Çika ile ilgili detaylar...

13 Mart 2019 Çarşamba 17:20
Zafer Çika vefat etti | Zafer Çika kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Zafer Çika'nın vefat haberinin duyurulmasının ardından Zafer Çika kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtları merak ediliyor. Demet Akbağ'nın eşi Zafer Çika'nın son dakika kaza haberi şoke etti. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Demet Akbağ eşi Zafer Çika kaç yaşında neden vefat etti sorularını beraberinde getirdi. Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Demet Akbağ eşi Zafer Çika biyografisi araştırılmaya başlandı. Zafer Çika'nın cenazesi ne zaman, nerede? İşte Zafer Çika ile ilgili detaylar...

Zafer Çika kimdir?

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika 51 yaşında hayatını kaybetti .

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla 'O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

Zafer Çika'nın cenazesi ne zaman?

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:20
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