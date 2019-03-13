Zafer Çika, Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak
İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak.13 Mart 2019 Çarşamba 10:06
İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi.
YORUM YAZ