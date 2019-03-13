Zafer Çika, Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak.

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak hayatın kaybeden sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika yarın Çeşme’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.