Zafer Çarşısı sokakları yenileniyor

Akdeniz Belediyesince, Çankaya Mahallesi’nde bulunan ZaferÇarşısı esnaflarının talebi üzerine, çarşının sokaklarında iyileştirme çalışmasıbaşlatıldı.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı MustafaGültak’ın talimatı üzerine, belediyenin fen işleri ekipleri tarafından, her gün yüzlereinsanın alışveriş yapmak veya gezmek amacıyla ziyaret ettiği Çankaya MahallesiZafer Çarşısı sokaklarında iyileştirme çalışması başlatıldı. Bölge esnafının talepleridoğrultusunda, çarşının sokaklarında bulunan ve zamanla yıpranıp kırılan ve çökenkilit taşları, kaldırım ve bordürler yenilenecek.

Gültak, çarşıyı ziyaret etti, çalışmaları inceledi

Çarşıyı ziyaret eden ve sokaklarda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyenBaşkan Gültak, belediye başkan yardımcılarından bilgi aldı, çarşı esnafınıntaleplerini, sıkıntı ve önerilerini dinledi. Gültak, seçim öncesi yaptığı ziyaretlerdeZafer Çarşısı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinlediğini belirterek, “ZaferÇarşısı’nda faaliyet gösteren esnaflarımızın bize sık sık ilettikleri sorun ve sıkıntılarıortadan kaldırmak için fen işleri ekiplerimiz eliyle bir çalışma başlattık. Bukapsamda, çarşının yollarında bir takım iyileştirme çalışması yapıyoruz. Çalışmakapsamında, çarşının ortasında kalan alanda ekiplerimiz tarafından peyzajdüzenlemesi de yapılacak. Çalışmalar sona erdiğinde, çarşımızın yollarını yenilemişolacağız” dedi.