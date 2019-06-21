Zabıtayı görünce namaza duran dilenci, selamı verdikten sonra topukladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cuma namazı çıkışı sonrası şehir merkezindeki camilerde dilenci operasyonu yaptı. Operasyon sırasında Yasin Güler (25) adli dilenci, zabıta ekiplerini görünce namaza başladı, bitirir bitirmez kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan Güler, zabıtanın abdest sınavından ise başarıyla geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Muratpaşa, Balbey ve Müsellim camileri çıkışlarında dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, cami giriş ve çıkışlarında adeta pusuya yattı. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, dilencilik yapan 2 kadını suçüstü yakaladı. Kadın dilencilerden birisi cami bahçesinde oğlunun öldüğünü söyleyip gözyaşı dökerek dilenirken suçüstü yakalandı, hamile olan bir diğer dilenci kadın da cami çıkışında dilenmeye başladığı anda yakalandı. İki kadını ekip otosuna bindiren ekipler, operasyonun devamında Balbey Camisi’ne aniden baskın yaptı.

Namazı biter bitmez kaçtı

Daha önce dilencilik yapmaktan hakkında birçok işlem yapılan Yasin Güler (25) adlı dilenci, zabıta ekiplerini fark edince namaza başladı. Namazın bitmesini beklerken ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanan Güler, bir anda kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Güler yakalanırken, kendisini çeken gazetecilere Güler, “Çekme beni, kalbinizi kırarım. Dilencilik yapmıyorken, cuma namazından aldılar. Beni dilencilik yaparken yakalasalar bu kadar sinirlenmem” diyerek tepki gösterdi. Zabıta noktasına götürülen şüphelilerin üzerinden demir paralar çıkarken, Güler, burada zabıta ekipleri ve gazetecilere tepki göstermeye devam etti. Dilencilik yapmadığını, ısrarla namaz kıldığını savunan Güler, “Abdestimi aldım, 5 vakit namazımı kılarım” demesi üzerine, zabıta ekibi abdestin nasıl alındığını sordu. Güler, tek tek tarif ederek bu sınavdan başarıyla geçti ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesi gereğince 154 TL para cezası kesti.