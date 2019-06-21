0553 313 94 23

Zabıtayı görünce namaza duran dilenci, selamı verdikten sonra topukladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cuma namazı çıkışı sonrası şehir merkezindeki camilerde dilenci operasyonu yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:56
Zabıtayı görünce namaza duran dilenci, selamı verdikten sonra topukladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cuma namazı çıkışı sonrası şehir merkezindeki camilerde dilenci operasyonu yaptı. Operasyon sırasında Yasin Güler (25) adli dilenci, zabıta ekiplerini görünce namaza başladı, bitirir bitirmez kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan Güler, zabıtanın abdest sınavından ise başarıyla geçti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, Muratpaşa, Balbey ve Müsellim camileri çıkışlarında dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, cami giriş ve çıkışlarında adeta pusuya yattı. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, dilencilik yapan 2 kadını suçüstü yakaladı. Kadın dilencilerden birisi cami bahçesinde oğlunun öldüğünü söyleyip gözyaşı dökerek dilenirken suçüstü yakalandı, hamile olan bir diğer dilenci kadın da cami çıkışında dilenmeye başladığı anda yakalandı. İki kadını ekip otosuna bindiren ekipler, operasyonun devamında Balbey Camisi’ne aniden baskın yaptı.



Namazı biter bitmez kaçtı


Daha önce dilencilik yapmaktan hakkında birçok işlem yapılan Yasin Güler (25) adlı dilenci, zabıta ekiplerini fark edince namaza başladı. Namazın bitmesini beklerken ekiplerin bir anlık boşluğundan faydalanan Güler, bir anda kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Güler yakalanırken, kendisini çeken gazetecilere Güler, “Çekme beni, kalbinizi kırarım. Dilencilik yapmıyorken, cuma namazından aldılar. Beni dilencilik yaparken yakalasalar bu kadar sinirlenmem” diyerek tepki gösterdi. Zabıta noktasına götürülen şüphelilerin üzerinden demir paralar çıkarken, Güler, burada zabıta ekipleri ve gazetecilere tepki göstermeye devam etti. Dilencilik yapmadığını, ısrarla namaz kıldığını savunan Güler, “Abdestimi aldım, 5 vakit namazımı kılarım” demesi üzerine, zabıta ekibi abdestin nasıl alındığını sordu. Güler, tek tek tarif ederek bu sınavdan başarıyla geçti ancak ceza yemekten kurtulamadı.


Zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesi gereğince 154 TL para cezası kesti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    1. Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla..
    2. Para destesinin arasına 1 dolar..
    3. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    4. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    5. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    6. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    7. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    8. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    9. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    10. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    11. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    12. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    13. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    14. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    15. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    16. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    17. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    18. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    19. Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer..
    20. İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
    21. Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü
    22. Esenyurt’ta 1’i çocuk 6 kişinin..
    23. Çorlu Belediyesi, Çorlu tren kazasını..
    24. Gürcistan'da Parlamento Başkanı istifa..
    25. Kocaeli’de sel nedeniyle ulaşıma..
    26. Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti
    27. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    28. AB Liderler Zirvesi
    29. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    30. Mısır, Müslümanların girişini..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!