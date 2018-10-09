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Zabıtayı döven başkana hapis şoku!

İstanbul'un Kartal ilçesinde emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

09 Ekim 2018 Salı 17:46
Zabıtayı döven başkana hapis şoku!

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz yıl aralık ayında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:46
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali
  2. Kenan Fidan
  3. Zabıtayı döven amir
  4. hapis şoku
  5. dava açıldı

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