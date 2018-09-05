Zabıtanın karikatürünü çizdiler

“Sağlığımız İçin Zabıta, Temiz ve Yaşanılabilir Bir Çevre İçin Zabıta, Ulaşım Güvenliğimiz İçin Zabıta, Kent Estetiğimiz İçin Zabıta, Rahatımız ve Huzurumuz İçin Zabıta” alt başlıklarından oluşan hizmet alanlarında, Zabıta Teşkilatının 192 yıldır 7/24 yaptığı fedakarca hizmetlerin öğrencilerin bakış açısıyla vurgulanmasının amaçlandığı karikatür yarışmasında dereceye giren eserler, eser sahibi öğrencilerin de katılımıyla Taksim Metro İstasyonu’nda vatandaşlara sergilendi.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı personeli hattat Ertan Öz tarafından sergiyi ziyaret eden vatandaşların isimlerinin hat sanatıyla yazıldığı hediye kartları bir karanfil eşliğinde vatandaşlara takdim edildi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen sergide, İBB Zabıta Teşkilatının öğrencilere ve gençlere yönelik bu tarz nitelikli sosyal çalışmalar gerçekleştirmesi vatandaşları memnun etti.

ZABITA VE ESNAF DOSTLUK MAÇINDA BİR ARAYA GELDİ

Zabıta Haftası kapsamında etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) arasında futbol dostluk maçı yapıldı. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye dikkat çekmek ve Esnaflar ile Zabıtalar arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan dostluk maçı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Edirnekapı Kompleksi’nde oynandı.

Zabıta personeli ile esnaf arasında oynanan maç güzel görüntülere sahne oldu. Dostluk maçında zabıtalardan oluşan takım 5-2'lik skorla galibiyet elde etti. Karşılıklı plaket takdimi ile program sona erdi.