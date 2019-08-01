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Zabıtanın 63. gurur haftası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yöneticileri ve zabıta memurları, bu yıl 1-7 Ağustos arasında 63.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Zabıtanın 63. gurur haftası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yöneticileri ve zabıta memurları, bu yıl 1-7 Ağustos arasında 63.’sü kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’ın da eşlik ettiği ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zabıta personelinin haftasını kutlayarak başarılar diledi. Kentin huzuru için görev yapan zabıtanın İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokaktaki yüzü olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Kentin güzelliklerini hep birlikte çalışarak korumak zorundayız. Sizler kentin düzeni, huzuru için özveriyle çalışıyorsunuz. Sizlere güveniyorum” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şemi Albat, 435 personelle 30 ilçede çalıştıklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, personelinin tamamı ’zabıta memuru’ olan Türkiye’deki tek belediye. Bununla gurur duyuyoruz. Görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
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