Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim

Söğüt İlçe Belediyesi’ne bağlı Zabıta Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe halkının huzur ve güven içinde alışveriş yapmaları için gıda satışı ve imalatı yapan işletmeleri denetledi. Ekipler, pasta tatlı şeker gibi gıda maddesi satışı ve imalatı yapan iş yerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin ruhsat, genel temizlik sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü ile personelin kişisel bakım ve hijyen belgelerini ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.